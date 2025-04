Hodná Kometa i Sparta, proč? Extraliga je zavřenou soutěží. Tomášek do NHL

Vstoupit do diskuse (

Měly létat jiskry na ledě i v hledišti, místo toho se semifinále extraligového play off mezi Spartou a Kometou hraje v rukavičkách a jako na plese. O co tady jde a proč tomu tak je? Odpověď podává nový díl podcastu Zimák, kde vedle klasického obsazení Duda, Irgl, Horák přijal pozvání bývalý trenér Komety Martin Pešout, jenž moc dobře zná a ví, jak se odklízí Sparta z cesty a nenechá si to pro sebe.