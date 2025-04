Za nerozhodného stavu 1:1 na zápasy pokračuje v Brně semifinálová série play off hokejové extraligy mezi Kometou a pražskou Spartou. Oba týmy se ve vyprodané Winning Group Areně snaží přiblížit vytouženému postupu do finále, ve kterém se Brno představilo naposledy v mistrovské sezoně 2017/18. Sparta o titul bojovala před třemi lety, kdy prohrála s Třincem. Kometa vstoupila do semifinále výhrou 3:2 v O2 areně, ve druhém duelu v pražské hale ale nenašla recept na bezchybného brankáře Josefa Kořenáře a prohrála 0:3. Třetí semifinálový zápas začíná v 17.00, sledujte ho ONLINE na iSportu.