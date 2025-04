Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 3 )

Vstoupit do diskuse ( 3 )

Hokejisté Pardubic ve třetím semifinále play off Tipsport extraligy zvítězili 4:0 nad Hradcem Králové a dostali se do vedení 2:1 na zápasy. Duel na hřišti Dynama výrazně ovlivnila ztráta domácího kapitána Lukáše Sedláka, který ošklivě upadl hlavou na led po zásahu od obránce Martina Pláňka a zdravotníky byl následně odvezen na nosítkách. Výběr kouče Miloslava Hořavy sice nevyužil dlouhé přesilovky, ale krátce po jejím konci rozjel gólovou show Patrik Poulíček. Brankář Roman Will vychytal čisté konto.