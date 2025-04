Spartu táhnou tři veteráni. Hyka dodává rychlost, s muzeem nehybných fosilií by neobstála

Dohromady jim napočítáte 105 let. Tvoří jasně nejzkušenější uskupení v řadách sparťanského trenéra Pavla Grosse. A taky trio, které jako zatím jediné v semifinále play off hokejové extraligy účinně a pravidelně přehrává i pohasíná Kometu. Letka s Tomášem Hykou, Vladimírem Sobotkou a aktuálně nejlepším střelcem Pražanů Michalem Řepíkem se vrchovatou měrou stará o to, že tým z hlavního města hraje s takticky skvěle nachystaným sokem 2:2 na zápasy. Ve středu (18.30) se rudí mohou přiblížit postupu.

Pověst nejproduktivnějšího hráče Sparty si ze základní části do vyřazovací fáze přenesl Filip Chlapík, dosud nastřádal osm bodů. Hodně práce si ovšem bere na triko sám, kumpáni Michael Špaček a Roman Horák už mu nesekundovali tak zdatně jako v předešlých měsících. Taky proto přišla razantní změna, dříve neotřesitelná lajna se v průběhu třetího klání s Kometou rozpadla.

Místo Horáka zabral místo na pravém křídle Miroslav Forman, neopustil ho ani pro čtvrtý mač. Změnu po druhé porážce v sérii ostatně pocítily všechny ofenzivní šiky s výjimkou elitního. S ním panuje spokojenost, v útočném pásmu prosperuje, čímž se obvykle nedostává do průšvihů ani na opačné straně kluziště.

„Hrajeme spolu skoro celý rok, víme, co máme předvádět a jaké máme přednosti. To je velmi důležité. Když se nám nedaří, mluvíme o tom, abychom se zlepšili. Možná chtěl trenér dát ostatním lajnám nový impulz, ale je to otázka na něj. My jsme se soustředili hlavně sami na sebe,“ popsal rošády Hyka, ve 32 letech nejmladší člen nebezpečného a ostříleného komanda.

Právě on dodává důležitou ingredienci – rychlost. Kdyby kouč Gross v první formaci postavil muzeum nehybných fosílií, nemohli by sparťané obstát. Jenže expardubický expres ani po třicítce nezastavuje, vyhlášené jsou jeho průniky okolo mantinelu i geniální časování otoček kolem branky. Těmi už v play off několikrát způsobil zmatek, třeba v prvním semifinále po jedné takové finese využil Řepík nesouladu v brněnské defenzivě, když úspěšně dorazil ránu Michala Moravčíka.

„Řepa má skvělý čich na odražené puky,“ chválí někdejšího kapitána pražského celku Hyka. „Je zkušeným hráčem, umí to ukázat. Jsme rádi, že ho máme a že mu to teď střílí.“

Ligový šampion s Libercem už zaznamenal pět branek, čtyři z toho při rovnovážném stavu. Jistý je i na puku a instinkt, který popsal Hyka, nabídl šestatřicetiletý bývalý reprezentant třeba při čtvrtém duelu v Brně. V první části zařídil nakonec rozhodující úder. Po jistém výkonu brankáře Jakuba Kováře Pražanům vedení 1:0 stačilo.

Ve střelbě Řepík nyní vévodí všem sparťanům, ani srovnání s dalšími účastníky play off není špatné. Lepší je jen brněnský Peter Mueller s šesti trefami, pěti kusy se mohou chlubit ještě hradecký Aleš Jergl a Ondřej Procházka z Karlových Varů. Všichni zmínění konkurenti však mají minimálně o jeden odehraný zápas navíc.

Na rozdíl od Chlapíkovy party Řepíkova trojka herní situace tolik nepřehrává. Žádné zbytečné kličky ani přihrávky do kuchyně, vládne přímočarost. Kreativita při pozorném brněnském přístupu selhává. Těžce se s tím srovnává hlavně Špaček, jeho pasy se často stávají kořistí protivníka, taky proto má ve statistice plus/minus zápornou hodnotu -4 a je nejhorší v týmu. Zároveň Sparta doufá, že gólově procitnou zbylé dva útoky, které z hlediska produktivity v podstatě spí.

Že by vítězi Poháru Jaroslava Pouzara mohla šéfovat právě trojčlenka vedená Sobotkou, jemuž po sezoně vyprší současná smlouva, naznačily už jisté indicie v závěru základní části. Elitní brázda s tehdy čtyřbodovým Řepíkem sejmula v půlce února Pardubice, s náhradníkem Pavlem Kousalem pak zanedlouho povedeným představením stvrdila prvenství v tabulce proti Litvínovu.