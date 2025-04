Vstoupit do diskuse (

Velká nepříjemnost pro vítěze základní části. Hokejisté Sparty v pátém semifinále play off Tipsport extraligy prohráli s brněnskou Kometou 3:4 v prodloužení a jediná prohra je dělí od vyřazení. Dramatickou bitvu, ve které Pražané dvakrát vedli i díky dvěma využitým přesilovkám, rozhodl v 66. minutě hry obránce Libor Zábranský. Brno díky trefě syna klubového bosse může stvrdit postup do finále v pátek na domácím hřišti.

Úvodnímu buly vedle české hymny předcházel i potlesk za zesnulého bývalého hráče Sparty Jiřího Kochtu. Také šesté utkání v letošním play off v O2 areně bylo vyprodané (17.132 diváků), přestože se souběžně na Letné hrálo čtvrtfinále fotbalového poháru mezi Spartou a Teplicemi.

V osmé minutě střelu Zábranského tečoval domácí obránce Mikliš do tyče. Ve 12. minutě se hosté dočkali. Hykovi se rukou nepovedlo odvrátit puk do bezpečí a Kollár zblízka otevřel skóre. V úvodních čtyřech utkáních série platilo, že kdo dal první gól, vyhrál. A potvrdilo se to i tentokrát, byť Kometa dvakrát prohrávala.

Ve 14. minutě Lajunen přihrávkou z mezikruží připravil palebnou pozici Špačkovi a sparťanský útočník v přesilovce střelou z kruhu k tyči srovnal. Nadělil si tak stylový dárek k dnešním 28. narozeninám. Za dalších 72 vteřin domácí dokonali obrat. Sobotka obkroužil branku a stejně jako Špaček ranou z kruhu překonal Postavu.

Vedení Sparty mohl ve druhé třetině navýšit Vitouch, který se před brněnským gólmanem ocitl úplně sám, bekhendem na něj ale nevyzrál. V polovině utkání Brno vyrovnalo. Flek ještě Kováře nepokořil, Kempný však neodvrátil kotouč do bezpečí a Ilomäki se z dorážky nemýlil.

Domácí si vzali vedení zpátky v 47. minutě v další početní výhodě. Chlapík nahrál před branku Lajunenovi, ten přistrčil puk na Hyku, který pohotově a úspěšně vypálil. Kometa odpověděla za šest minut. Kapitán Flekl ujel Moravčíkovi, nabruslil si před Kováře a zamířil přesně pod břevno.

O tom, kdo se přiblíží postupu do finále, rozhodlo prodloužení. V něm se nechal vyloučit loňský mistr světa Kempný a Zábranský dělovkou do horního rohu Kovářovy branky zařídil Brnu vedení v sérii.