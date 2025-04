Ferda, práce všeho druhu. Mám obrovskou pokoru, říká útočník Komety. Děkuje i za hotel

Je to jeden z interesantních příběhů hokejového play off. Pro Radima Ferdu (26), který do letoška strávil celou kariéru v nižších soutěžích, má Kometa místo i ve vyřazovacích bojích. Už třikrát naskočil do semifinálové série se Spartou, je vděčný za každé střídání. Aktuálně nastupuje ve třetí lajně se slovenskými reprezentanty Andrejem Kollárem a Kristiánem Pospíšilem. „Je pro mě čest hrát s takovýma klukama. Před pár lety bych si to ani nevysnil,“ líčí upřímně.

Ve středu večer čeká pracovitého útočníka Třebíče další speciální zážitek: Jeho druhý start v nablýskané pražské O2 areně. „Bude to něco jiného než v Moravských Budějovicích, kde je kapacita třináct set lidí,“ usměje se Radim Ferda v narážce na azyl, ve kterém prožil se svým prvoligovým klubem probíhající sezonu. V těchto dnech zblízka poznává ten nejvyšší tuzemský level. Ať už herní či divácký. „Mám k tomu obrovskou pokoru a respekt,“ prozrazuje.

Když se oklepal z vyřazení ve čtvrtfinále Maxa ligy s Jihlavou, dopřál si pár dnů volna. Pak mu zazvonil telefon. Brněnský kouč Kamil Pokorný, jenž Ferdu vedl ještě v minulém ročníku v Třebíči, ho požádal o výpomoc v semifinále. Původně měl jen rozšířit kádr, ovšem ve třetím duelu série se z něj stal aktivní aktér. Jeho pozici v sestavě upevnila nemoc finského centra Arttua Ilomäkiho a také fakt, že v očích trenéra je momentálně výš než nadaný junior Jan Ekrt. Klub mu zajistil hotel ve městě. „Parádní podmínky, velmi si toho vážím,“ děkuje vedení. „Nemusel jsem dojíždět,“ ocenil.

Anketa Kdo získá titul v extralize? Sparta Mountfield HK Pardubice Kometa Brno

Zarputilý křídelník nabízí herní styl, platný a žádoucí v play off. Jde tvrdě do každého souboje, dohrává protivníky, dokáže být nebezpečný v ofenzivní zóně a neštítí se ani práce dozadu. „Tohle mě zdobí celou kariéru,“ potvrzuje. Prostě typický hráč pro závěrečné týdny sezony. Od branek a bodů jsou v Brně jiní, Ferdův ice-time byl třikrát pod deset minut. Svou roli každopádně plní na úrovni, nijak nepropadá. „Snažím se hrát to, co umím a co mi jde, tedy brát soupeři sílu a vytvořit klukům v lajně co nejvíc prostoru, aby mohli dávat góly. Snad jim to moc nekazím,“ usměje se. Kollárovi s Pospíšilem naslouchá a plní to, co mu řeknou. Vnímá, že jsou zkušenější, extraligové play off pro ně není žádnou novinkou.

Třebíčský rodák je rád za každou šanci, kdy může skočit na led extraligovou elitou. „Týmy se na sebe hrozně pečlivě připravují, je to provázané taktikou. Klade se důraz na každý detail, všichni jsou naprosto soustředění. Všechno kolem včetně atmosféry je jiné než v první lize. Má to grády,“ popisuje střety s pražským rivalem. Každý z týmů zatím vyhrál dvakrát, pokračuje se ve středu v Praze.

Na tribuně mu bude fandit přítelkyně. Každý z hráčů hostů dostal dva lístky. „Jezdí se ráda dívat na hokeje a vždycky s sebou bere nějakou společnost, aby tam nebyla sama,“ informuje útočník, jenž má platný kontrakt v Třebíči. Možná si však nyní říká svými výkony o přestup do Brna…