Kýhos: Sparta Kometu mele a najednou přestane hrát. Pospíšil není moje gusto

Před jedenácti roky měla semifinálová série mezi Kometou a Spartou totožný děj. Týmy si kradly vítězství podle stejného scénáře jako nyní, okolnosti a vnímání bitev byly podobné. Čekal se postup pražského souboru, ale vítěz základní části se soužil s tuhým, nepoddajným soupeřem z šestého místa tabulky. Tým Josefa Jandače odvracel mečbol v šestém duelu v Brně, aby padl doma v sedmém. Hrozící konec sezony bude Sparta odvracet i teď, metropole jižní Moravy je na nohou, může přijít slastná postupová tečka Komety, anebo pokračování nervů do neděle.

Tehdejší kouč brněnské party Vladimír Kýhos (68) pro iSport.cz komentuje vyšponované bitvy obou rivalů. Teda i to, proč Sparta občas vypíná. „Má perfektní úseky, kdy dokáže Kometu přehrávat, vyloženě ji mele, ale najednou z nějakého důvodu přestane hrát,“ diví se zkušený kouč, jenž tehdy na jaře 2014 s kolegou Martinem Pešoutem způsobil senzaci skokem do finále proti Třinci.

Připadá vám svár Komety se Spartou v podstatě totožný jako tenkrát?

„To víte, že jo. My vyhrávali u nich, oni u nás, je to okopírované. Sparta je taková strojová, není moc nápaditá, neumí se moc přizpůsobit protivníkovi.“

Čím to je?

„Nejspíš tím, jak prošli suverénně základní částí. Všechno jim fungovalo a padalo, ale play off je něco jiného, to víme. Série s Třincem byla ze strany Sparty výborná, ale teď ten průběh