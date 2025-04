Litvínov oznámil nový trenérský tým: Vervu povede Broš, který si vybral i dva asistenty

Dohromady přes 2000 startů v české nejvyšší soutěži, osm titulů v extralize a dva finské. K tomu zlato z mistrovství světa. Hráčské kariéry bývalého útočníka Broše a obránce Ptáčka zdobí úžasná čísla a svým svěřencům mají coby bývalí elitní hokejistům co předávat.

Trenérsky nejzkušenější z nové trojice Jakub Petr působil ve Vítkovicích, kde dělal i generálního manažera. Poslední dvě sezony strávil v norském Lillehammeru. Vedl českou dvacítku a osmnáctku. V roce 2014 získal stříbro na mistrovství světa do 18 let s výběrem, v němž nastupoval i současný hráč Litvínova David Kaše.

„Hledali jsme trenérským tým, který naváže na dosavadní práci, protože jádro mužstva zůstává pohromadě delší dobu. Vítáme, že nový trenérský štáb je mixem bohatých zkušeností z hráčských i trenérských kariér,“ řekl generální ředitel klubu Pavel Hynek.

Příležitost a čest, ale i závazek

Michal Broš hrál dvacet let hokej na špičkové úrovni. V nejvyšší soutěži nastupoval za Olomouc, Vsetín, Spartu a Mladou Boleslav, tři sezony strávil v Kärpät Oulu. Čtyřikrát se stal šampionem v Česku, dvakrát ve Finsku. V roce 2000 získal zlato na mistrovství světa v Petrohradě. Ve 49 letech povede poprvé tým na seniorské úrovni. Většinu trenérské kariéry strávil u mládeže, poslední tři sezony měl na povel juniorku Dukly Jihlava.

„Je to velká příležitost a čest. Ale daleko víc to vnímám jako závazek,“ řekl Broš, který vyzdvihl své předchůdce. „Chceme navázat na práci předchozího štábu. Patřil mezi trenérské top týmy v soutěži. Bude to těžké, ale začátek nám může usnadnit, pokud využijeme toho, co odvedli. Litvínov má za sebou dvě velmi slušné sezony. Základ mužstva, kostra složená z nositelů identity týmu zůstala a je výborná. Víme, do čeho jdeme, jsem přesvědčený, že je na co navazovat,“ prohlásil.

„Michal Broš má minimální zkušenosti z extraligové střídačky. Ale při volbě rozhodlo jeho vnímání hokeje, pracovitost, charakter a úspěchy v mládežnickém hokeji. Následně měl právo vybrat si své asistenty, aby s trenérem gólmanů utvořili fungující tým. U Františka Ptáčka rozhodly charakterové vlastnosti, hráčská kariéra na pozici obránce a rovněž to, že jde o mladého trenéra, kterého pohání motivace se v extralize etablovat,“ zmínil sportovní manažer Tomáš Vrábel.

Líheň výborných hráčů

Ptáček je o rok starší než Broš a za 24 sezon sehrál v extralize 1210 zápasů za Spartu, Karlovy Vary, České Budějovice, Brno a Kladno. Trénoval mládež Sparty a naposledy byl asistentem na farmě v prvoligových Litoměřicích. Působil rovněž u reprezentace do 17 let. On i Broš znali Hlinkův stadion dosud jako hráči.

„Mám obrovský respekt ke klubu, tomuhle místu, líhni výborných hráčů. Šlapu po cestách, jimiž prošli výborní hráči a trenéři. Nevzpomínám si, že by se mi v Litvínově hrálo někdy v pohodě. Vždycky to byl nepříjemný soupeř. Mám tenhle zimák zařazený mezi ty, kde se mi nehrálo snadno,“ vrátil se nový hlavní kouč.

Zdeněk Orct je jediný, kdo zůstal z předchozího trenérského týmu. V Litvínově chytal většinu brankářské kariéry, trenérem gólmanů je od roku 2014, působil u reprezentace. „Patří k nejlepším v oboru,“ zdůraznil Broš. „Nejsme tři, ale čtyři. Jsem nadšený a mám chuť pustit se do práce. Jde o to, abychom nasedli na jednu loď. Hráči s trenéry jako jeden tým. Celou kariéru se opírám o slovo spolu. Ať je venku hezky, nebo prší, vždycky když tým lidí drží spolu, je schopný dosáhnout velkých věcí,“ dodal Michal Broš.