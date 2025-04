Sparta potřebuje rozbouřit chemii a vycenit zuby. Kometa musí udržet Pospíšila na hraně

Jsme v koutě, ale nehroutíme se. Co jiného taky sparťanům zbývá. Po porážce v pátém utkání doma stojí na pokraji pádu. Letošní semifinále se průběhem hodně podobá sedmidílné bitvě s Kometou z roku 2014, kterou nakonec prohráli. Pražský kolos ještě nikdy nepostoupil v sérii, v níž za stavu 2:2 padl v pátém zápase. Buď složí Brno dvakrát po sobě, nebo jeho pouť play off zase předčasně skončí. Deník Sport nabízí návod, co by měl tým trenéra Pavla Grosse udělat, aby obrátil historii, která stojí proti němu. A co potřebuje Brno, aby po sedmi letech otevřelo bránu finále.