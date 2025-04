Sparta - Kometa 1:3. Prokletí trvá, Pražané opět prohráli sedmý zápas! Na titul čekají 18 let

Jedna extraligová anomálie trvá dál. Jeden z nejbohatších klubů s nejpočetnějším fanouškovským zázemím a precizním marketingem zůstane bez titulu. Opět. Už 18 let! Hokejová Sparta se nezbavila přízraku sedmých zápasů, nezvládla ani ten s číslem 7. Znovu se rozjede gejzír analýz a slz příznivců rudých barev: Proboha, proč zase? Do finále proklouzla bojovná Kometa, která ve vyprodané O2 aréně vyhrála 3:1. Ve finále na ni čekají odpočinuté Pardubice.

Poté, co domácí promarnili přesilovku pět na tři, která ve druhé třetině trvala 73 sekund, přijel brněnský kapitán Jakub Flek, aby objal gólmana Michala Postavu. Nečekaného hrdinu, o němž během sezony věděli jen zarytí hokejoví fandové…

Byl to symbolický moment. 23letý gólman zářil, Sparta, plná ofenzivního talentu, se neprosadila ani při dvojnásobné výhodě. Kotel Komety začal skandovat jeho jméno.

Jednalo se o zlomový moment. Místo, aby Sparta snížila na 1:2 a do krevního oběhu si stříkla trochu adrenalinu, houževnatý rival se ubránil. A aby těch sparťanských slz nebylo málo, na konci třetiny se po hezké akci a kličce prosadil útočník Adam Zbořil a bylo to 3:0 pro Kometu.



„Jsou to ty nejkrásnější emoce. Ale ještě máme rozdělanou práci. Do půlnoci slavíme, potom už se připravujeme na Pardubice," uvedl kapitán Jakub Flek.

„To je ono! To je ono!“ Tímto skandováním doprovázeli hostující fanoušci, někteří z nich typicky do půl těla, hráče do kabin. Tušili, že finále je blízko. Pro nervy jejich sparťanských kolegů už toho bylo moc, takže když Zbořil překonal Josefa Kořenáře, otráveně se zvedli, mávali rukama a zmizeli na chodbě.

Možná šli dřív na klobásu. Ale někteří z nich už se nevrátili. Nechtěli sledovat live další sparťanský kolaps.

Prokletí sedmých zápasů trvá. Od doby, kdy se hraje na čtyři vítězné zápasy, nezvládla Sparta ani jeden! Sedm utkání, sedm porážek. Začalo to v roce 2004 Slavií, pokračovalo Vítkovicemi, Třincem, Kometou, Libercem, loni Třincem. A teď zase Kometou. Sparťanská psychika dál zůstává na marodce, neuzdravil ji ani kouč Pavel Gross.

Kometu dostal do vedení matador Hynek Zohorna, už dvojnásobný mistr s Brnem, který v desáté minutě využil sparťanské nedůslednosti ve středním pásmu a proměnil akci dva na jednoho. Druhý zásah přišel v početní výhodě, kdy puk dopravil do klece Jakub Flek, kapitán Komety. Nohou! Ovšem dle výkladu pravidel ho sudí uznali, protože nešlo o prokazatelné zjevné kopnutí.

Když na kostce běžel opakovaný záběr, v O2 aréně se nesouhlasně pískalo, ale nebylo to nic platné. Každopádně se pražský tým na tenhle moment nemůže vymlouvat, měla dost dalších příležitostí, aby uspěla. Ovšem Kometa, připomínající Třinec v nejlepší éře, ji k ničemu nepustila.

„Tuším, jak jsou nastavená pravidla. Neuznává se gól, když hráč to kopne směrem do brány. Šimon (Stránský) mě krásně našel, nahrávku jsem vůbec neviděl, protože dva kluci ze Sparty do toho lehali," popisoval Flek osudný moment

„Prošlo to pod nimi, já jsem nastavil nohu, chtěl jsem si to přikopnout k hokejce, ale trefilo mě to na hranu brusle, od té se to odrazilo do brány. Takže velká dávka štěstí,“ popisoval lídr Komety.

Sezona pro Spartu tedy končí. Opět bez titulu. Na ten čeká od roku 2007, tedy 18 let! Číslo, které fanoušci nedokážou pochopit. Náprava nepřišla ani v sezoně, v níž Sparta vyhrála základní část, získala 104 bodů, tedy o dvacet víc než Kometa.

Domácí to nechtěli zabalit, ve třetí části využili přesilovku a trefil se obránce Valtteri Kemiläinen. Vyprodaná aréna ožila, stejně jako sparťanská střídačka. Hráči na ní postávali, živili ještě kus naděje.

Ale byl to marný boj. Sezona domácím končí. Při velkolepé show v úvodu tradičně zaznělo, že je to aréna, v níž se hraje nejatraktivnější hokej s nejlepšími fanoušky.

Tuto větu už si dejte do minulosti. Ve hře o titul zůstávají jiné týmy. Pardubice a Kometa.



„Bylo těžké se na to nachystat mentálně. Rozhoduje hlava, my jsme ji měli pevnější,“ uzavřel Flek.