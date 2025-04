Prokletí sedmého zápasu nezlomili. Místo postupu do finále sparťané přebírali po porážce 1:3 s Kometou bronzové medaile za třetí místo. Sezona pro ně skončila. „Obrovské zklamání,“ neskrýval po utkání útočník Tomáš Hyka. „Myslel jsem si, že podáme úplně jiný výkon, ale prostě to tam nebylo,“ dodal.

Šesté utkání se vám hodně povedlo a celá série byla o tom, kdo dá první gól. Nedopadlo to opět proto, že jste inkasovali a museli pak útočit do plných?

„Upřímně vůbec nevím, co mám o tomhle zápase říct. Obrovské zklamání. Myslel jsem si, že podáme úplně jiný výkon, ale prostě to tam nebylo.“

Proč to tam nebylo?

„Dobrá otázka. To se musíte zeptat v šatně. Každý si musí sám sáhnout do svědomí. Nehráli jsme jako tým, který chce vyhrát sedmý zápas.“

Přesto nebylo utkání úplně ztracené, ve třetí třetině jste měli tři přesilovky a nakonec z jedné dali gól, ve hře bez gólmana jste soupeře svírali před jeho brankou.

„Pořád říkám, že vítězství si musíte zasloužit. A my si ho za těch prvních čtyřicet minut nezasloužili. Pořád jsme věřili, že je to o jednom gólu a že ho dáme. Padl tam, ale další jsme nepřidali. Brno si to pohlídalo. Velký kredit, vyhráli třikrát venku, to se určitě stávat nemůže.“

Bylo klíčové, že jste si nepomohli zejména v první polovině série v přesilovkách, které byly klíčové už ve čtvrtfinále s Třincem?

„Myslím, že celkově jsme první zápasy nezvládli. Nechci říct, že to úplně rozhodlo, ale je to nakoplo. Hráli jsme sedmý zápas, ale vítězství jsme si nezasloužili za výkon, jaký jsme předvedli.“

Byla rozhodující nevyužitá přesilovka pět na tři za stavu 0:1?

„Když nedáš pět na tři, tak je to těžké. Nějaké šance tam byly, ale neměli jsme ten zabijácký instinkt, že bychom stříleli, pořád jsme někoho hledali. Je těžké něco komentovat takhle brzy po zápase. Je to zklamání.“

Přebíral jste někdy medaili takhle zklamaný?

„Upřímně, určitě ne.“

Kam si tuhle bronzovou dáte?

„Půjde k těm ostatním. Ale je to zklamání. Kolik do toho člověk investoval celou sezonu. Týmu jsem věřil, hráli jsme skvěle. Ale prostě jsme si to nakonec nezasloužili.“