Naštvaný majitel Sparty opustil bitvu s Kometou už po druhé třetině. Zůstane Gross?

V hokejové Spartě musí překousnout další obrovské zklamání. Zatímco loni nedotáhli luxusní vedení 3:0 v semifinálové sadě s pozdějším šampionem z Třince, letos spadli na stejné překážce – tentokrát jim zatarasila cestu kurážná Kometa, která v nedělním večeru opanovala Game 7 výhrou 3:1 a oblažila své fanoušky působivým skokem do finále po sedmi letech. Všichni teď čekají, co se na Spartě bude dít, kdo to takříkajíc odnese. Ve hře může být i odchod kouče Pavla Grosse, nehledě na nedávno podepsaný nový kontrakt. Jak silný vichr se prožene kabinou?

Vše vypadalo znovu nádherně: Sparta opanovala základní část, jako jediná přelezla stobodovou hranici, hromadila pochvaly za hru, která do 02 arény lákala vynikající návštěvy, v průměru přes 12 tisíc lidí. V prvním kole rudá armáda vyběhla s Třincem, ve výborné sérii pokořila pětinásobného mistra v řadě v pěti zápasech. Ukázala, že je ready na nejtěžší bitvy, vypadala psychicky odolná.

Sada s Kometou nevyhlížela jednoduše, nicméně po vyřazení Ocelářů se čekalo navázání na čtvrtfinálový úspěch. Místo toho přišla zpátečka a návrat k něčemu, co zarazilo. Motor Sparty vychladl a poctivost skvěle připravené a mentálně silné Komety slavil vrch nad sparťanským talentem. Pokolikáté už od titulu 2007?

Hokejová veřejnost nyní očekává reakci nejvyššího vedení. Nejen ona, v napětí musí být i členové realizačního štábu a hráči. Kdo zná klubového majitele Karla Pražáka, je si jistý, že druhou trýznivě zakončenou sezonu nenechá jen tak.

„Opakuje se to. Není to jen o hlavě, je to i srdci. O touze po vítězství. Když vidíte mladého Zábrdu (Libora Zábranského) nebo Guliho (Michala Gulašiho), jak jsou rozstřelení, kolik zblokovali střel, oba museli po zápase chrápat v ledu,“ vyzdvihuje Jaroslav Bednář obětavost obránců Komety.

Někdejší vynikající útočník byl hostem pondělního ZIMÁKU ŽIVĚ, který glosoval rozhodující nedělní duel a i sezonu z pohledu Sparty. Osobně předvídá, že stávající kádr pohromadě nezůstane. „Na rovinu, Sparta to má takhle už kolikátý rok v řadě a mají de facto stejný kádr. Musí přijít změny, pokud ne, bude se to stále opakovat a titul mít nebudou,“ přesvědčuje.

Setrvání Grosse? Zájem je v Německu

Právě Jaroslav Bednář přišel s informací o velmi neobvyklém kroku Karla Pražáka během rozhodující sedmé bitvy. „Zaslechl jsem, že odešel už po druhé třetině a šel domů, protože už dál nechtěl vidět to vraždění neviňátek. Nechme se překvapit, jestli to vyčistí, nehledě na uzavřené smlouvy a zda vybuduje novou Spartu. Do hlavy Karlovi nevidíme.“

Podle informací iSport.cz není Grossovo setrvání jisté, ačkoli před play off uzavřel s klubem nový roční kontrakt. Jaroslav Bednář by do toho řízl. „Být v kůži majitele já, tak to vyměním,“ odpověděl někdejší útočník Sparty, Slavie či Hradce na otázku, zda by se s Pavlem Grossem rozloučil. „Loňské zklamání byla pro Karla obrovská rána, on tomu dal šanci, nechal tam všechen management, a letos se to opakuje. Musí přijít změny a nemyslím změny ve třetí, čtvrté pětce…“

Podle informací iSport.cz je o Grosse zájem v Německu, prosakuje interes Red Bullu Mnichov. „Jak jsem se bavil i s Divochem (sportovním ředitelem Tomášem Divíškem), byli přesvědčení, že letos titul udělají. Hráli výborně a tohle je obrovská rána. Nečekal to nikdo, vůbec se nebudeme bavit o tom, o kolik peněz přišli. Každopádně je to obrovská rána pro Spartu, Brno k tomu přistoupilo neskutečně.“

To je nesporný fakt, Kometa perfektně přečetla hru Sparty, nabourala se jí do mozku a využila děr, k nimž Spartu donutila. „Brno hraje podobný hokej jako Boleslav, bruslivý, dotěrný styl. To, co Spartě nechutná. Kometa skvěle bránila střední pásmo, hrála v úzkém boxu kolem brány. Sparta měla přesilovku pět na tři a neměla z toho vůbec nic, jednu střelu. Hráli to dole kolem brankoviště a přes něj, místo toho, aby puky dávali nahoru a tam to odstříleli. Sparta má moc technických hráčů, kterým hra Komety nevoní,“ popisuje Bednář.

Dobrá, ale proč to proti Ocelářům zvládali a teď ne? „Za mě Třinec už není takový tým jako loni nebo roky předtím. Třinec nebyl tak bruslivý, Brno bylo skvěle připravené na první dvě lajny Sparty, trenéři odvedli skvělou práci,“ chválí Bednář štáb Kamila Pokorného.

Všechny díly Zimáku najdete na adrese zimakpodcast.cz.