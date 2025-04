Orsava sejmul Jihlavu: Byli jsme natěšení, ale nervózní. Těším se, až to skončí a vypnu

Kdo jiný by měl v kritických chvílích pomoct než zkušení borci. Jakub Orsava, čtyřiatřicetiletý útočník Olomouce, to potvrdil. V prvním utkání hokejové barážové série (2:1sn) s Jihlavou nejdříve vyrovnal stav a v nájezdech pak svůj pokus proměnil jako vůbec jediný hráč ze všech. Takže 1:0 pro Moru a pokračuje se ve čtvrtek. „Ale byla to trápená,“ hodnotil střelec kriticky výkon svého týmu.

Čekali jste takový boj?

„Máte pravdu, protrápili jsme se k výhře. Nevím, jestli to bylo dlouhou pauzou, nebo jestli zafungovala nějaká nervozita...“

Projevila se nerozehranost?

„Ale v první třetině jsme měli dost šancí na to, abychom dali gól. Bohužel jsme to neproměnili, pauza a nervozita udělaly svoje. Doufám, že ve čtvrtek to bude jiné.“

Druhá třetina vám nevyšla, že?

„Ta se mi vůbec nelíbila. Přišlo mi, že jsme zbytečně odhazovali puky a nechávali volné hráče před bránou. Z druhé třetiny jsem opravdu nadšený nebyl.“

A potom se nervozita stupňovala...

„Jo, stupňovalo se to. Víme, o co hrajeme. Zaplaťpánbůh máme první bod a doufám, že ve čtvrtek zvládneme zápas daleko lépe.“

Vysvětlete ten neklid, vždyť máte tak zkušený mančaft.

„To kdybych věděl, proč jsme byli tak nervózní... Snad to z nás spadne.“

Třeba dodá klid první bod v sérii.

„Klidem bych to nenazval, ale věřím, že budeme ve finální fázi a zakončení přesnější. Mohli jsme dát na začátku dva nebo tři góly, tak snad už šance proměňovat budeme. Hokej se hraje na góly, bez nich vyhrávat nemůžeme.“

Co váš nájezd? Poskočil vám puk, viďte?

„Chtěl jsem zmást gólmana. (úsměv) Trošku to skákalo, ale nebylo to daleko ode mě. Se štěstím jsem to procpal mezi betony, finále už bylo podle představ, i když skoro mě brankář měl. Poodráželo se mu to tam.“

Adam Beran chytal výborně.

„Přenesl si formu z play off, vezl se na vítězné vlně. Ale u nás je kvalita, jen proměňovat šance.“

Co si jako zkušený hokejista, který prošel velkými kluby a hrál důležitá utkání, myslíte o tom, že Jihlava na tak důležitý zápas přijela pozdě?'

„Před Brnem tam byla nějaká bouračka. Takové okolnosti se stanou. Taky jsme kolikrát přijeli na zápas o trochu později, taky jezdíme v den zápasu. Myslím, že profesionální hokejista se na zápas dokáže připravit, i kdyby přijel půl hodiny před ním. Zas takový problém to není.“

Nicméně trenér Viktor Ujčík sám přiznal, že o tu půlhodinu měli jeho hoši pozdější nástup.

„My jsme zase byli natěšení. Byly to takové dvě protiváhy u nás: natěšenost vs. nervozita. Nesynchronizovalo to.“

Mimochodem, byl jste během pauzy někde na dovolené?

„Nebyl. Těším se, až tohle všechno skončí a budu moct někde vypnout.“