Mistrovství světa? Ne, Duda by Kulicha nechal hrát AHL. Zlato Pardubicím se Sedlákem?

Kdo je víc v právu: trenér Rochesteru Václav Prospal při svém požadavku mít Jiřího Kulicha na play off v AHL, anebo stavitelé hokejové reprezentace pro květnové mistrovství světa? Přetahovaná o českou hvězdičku Buffala má složité pozadí, které samotného hráče nestaví do komfortní pozice. Protože se rozhoduje ve stylu „o mně – beze mě“. A je to i jedno z témat pro nový díl Zimáku, v němž v roli expertů vystupuje osvědčený trojlístek Radek Duda, Zbyněk Irgl a Petr Koukal.