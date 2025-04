Situace kolem Kulicha. Prospal nehází reprezentaci vidle do plánů. Každý kope za sebe

Šlégr: Venca překvapil celou republiku Jiří Šlégr se s výroky Václava Prospala k Jiřímu Kulichovi seznámil poté, co je česká média zkraje týdne převzala z webu The Athletic. Na srazu reprezentace ve Znojmě dal najevo, že tahle slova nečekal. „Myslím si, že rozhovor Venci Prospala byl nešťastný. Mám za to, že překvapil všechny v republice,“ reagoval pro deník Sport generální manažer reprezentace. „Venca byl zrovna kluk, který vždycky rád reprezentoval, a najednou je pro něj národní mužstvo druhořadé,“ vysvětlil si pro sebe vyjádření dvojnásobného mistra světa. „Překvapilo mě to, ale nechci to úplně řešit. Čekám, co mi řekne generální manažer Buffala. Článek je jedna věc, třeba to mohlo být myšleno jinak. Nedělal bych z toho závěry,“ doplnil Šlégr. Téma pozvánek pro hráče, kteří mohou zasáhnout do play off AHL, je složitější, což dobře ví i kouč Radim Rulík. Zájem o přílet hokejistů z nižší zámořské soutěže má, ale naráží na logistické potíže. „Z AHL vždycky někdo byl, loni jel David Špaček, ale musí se sejít víc věcí. Hlavně to, že jak farma, tak první tým v NHL nebudou hrát play off. Máme soupis asi osmnácti hráčů, kteří zapadají do našich možností, ale aby se to dobře sešlo, to se děje asi u tří. Třeba farma Vegas nehraje play off AHL, ale první tým v NHL ano, proto si hráče farmy drží,“ dává příklad. „Můžeme zažádat, jednat o tom, ale rozhodující slovo mají kluby, ty je platí.“