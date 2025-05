Blázinec. Ale totální. Brno se obulo do oslav extraligového titulu, fanoušci stáli hodiny ve frontě, aby získali podpis či fotku mistrů. K areálu pivovaru Starobrno se v pátek odpoledne valila masa lidí, neviděli jste na její konec. Ten byl někde na Mendlově náměstí a možná ještě dál. „Stojím tu už tři hodiny,“ líčil asi padesátiletý muž s dresem Nečas a číslem 88. Jeho hrdiny jsou však letos Jakub Flek a spol. „První dva dny to bylo šílené,“ popsal obránce Jan Ščotka.

Sedm let bez titulu. Z hokejové Sahary našel soubor kouče Kamila Pokorného cestu ven. Ke zlaté oáze. Po dvou dnech, kdy si šampioni užívali triumf víceméně pospolu, došlo na očekávané veřejné setkání s fanoušky. A že jich Kometa má… Předlouhý špalír lidí všeho věku se táhl stovky metrů ke stanu u pivovaru, kde se schovávali před sluníčkem čerství šampioni.

Na většině z nich bylo vidět, že toho za dva dny moc nenaspali a že do sebe nelili litry vody. Byť už někteří neměli na nic jiného chuť. „První den byl špatný. Druhý hodně špatný,“ líčil zadák Ščotka s půllitrem piva v ruce. Telefon dal bokem, tento čas patřil partě. Až v pátek se mohl zase věnovat rodině. „Byl jsem jako milius,“ tvrdil s úsměvem. „Dnes je piontek, uvidíme, jak to dopadne,“ nechal se překvapit před cestou na náměstí Zelný trh. Tam se večer uskutečnila hlavní akce s fanoušky modro-bílých.

Síly hráčům docházely, play off bylo extrémně náročné. Navíc ne každý si mohl dovolit divočit bez limitu. Kapitán Jakub Flek si od stolu, kde se trpělivě podepisoval příznivcům, odskočil do lednice, odkud si vytáhl plastovou láhev s vodou. Konkrétně pro něj oslavy skončily. O víkendu už se má hlásit ve Winning Group Areně reprezentačnímu kouči Radimu Rulíkovi a není vyloučeno, že ještě zasáhne do Českých hokejových her. I kdyby ne, nominaci na MS do Dánska má jistou. Vejde se do ní jako jediný český hráč mistra.

Ščotka bude muset asi na operaci

O místo na kanadské soupisce odletěl bojovat obránce Nicolas Beaudin. Když se loučil s parťákem Ščotkou, s nímž v Brně bydlel ve stejném domě, bylo to až dojemné. „Neměl jsem slov, chtělo se mi brečet. Už teď mi chybí,“ líčil Ščotka. „Bóďáka jsem si zamiloval asi ze všech nejvíc,“ prohodil o sousedovi, jenž sdílel byt o patro výš. „Skoro celý rok strávil s mou rodinou. Říkali jsme si, že jsme jedna family. Vím, co to je, když jste sám v cizině. Zažil jsem to ve Finsku. Chtěli jsme mu pomoct. Je to skvělý hráč a hlavně člověk,“ popisoval s respektem.

Jméno Ščotka se tentokrát v české nominaci na MS neobjeví. Před rokem byl součástí zlatého pražského výběru, na šampionátu slavně naskočil ve finále. Letos ho trenéři nevybrali a vsetínský rodák to celkem chápal. V kabině Komety, kterou šel s dcerou ve volném čase navštívit, náhodou potkal asistenta Marka Židlického.

Od něj se nepřímo dozvěděl, že se s ním nepočítá. „Zklamaný samozřejmě jsem, ale finále play off se mi úplně nepovedlo,“ uznal sebekriticky. „Tehdy se ukázal tým, který mě podržel. Navíc jsem měl problémy s ramenem, celou sezonu jsem s ním bojoval. Pan Židlický říkal, že bylo vidět, že mě to bolí a vyhýbám se soubojům. Možná mě teď čeká operace,“ informoval uprostřed slavení.

Kámošům z národního týmu bude fandit u televize. „Ať zase přivezou zlato,“ popřál jim stejný úspěch, jaký dobyl v extralize s Kometou.

Online přenos - Oslavy titulu Komety Zobrazit nové příspěvky

Na závěr vystoupil na pódium útočník Jakub Flek, kapitán týmu. Ten dopoledne ještě absolvoval trénink s národním týmem, protože se chystá na obhajobu zlata z loňského šampionátu. Potom si „odskočil“ na velkolepé oslavy Komety. „Na začátku nám nikdo nevěřil, a teď tady stojíme!“ říkal do mikrofonu a slyšel velký aplaus. Byl to on, kdo přinesl před fanoušky vítězný pohár. Jakub Flek a trenér Kamil Pokorný přinesli pohár Blázinec v brněnských ulicích Hokejoví mistři extraligy jsou z Brna!

Fanoušci poděkovali i hlavnímu trenérovi Kamilovi Pokornému, kterého moderátor, jinak tradiční hlas Komety, přivítal jako „náš Carlo Ancelotti.“ Trenérská komety sezona z pódia zdravila příznivce: Jo, zvedli jsme to! A potom Pokorný slyšel skandovaný potlesk. Do toho někteří fanoušci vytáhli světlice, takže náměstí zavalil hustý rudý dým.

V Brně probíhají mistrovské oslavy, náměstí na Zelném trhu je plné fanoušků! Zaplněný „Zelňák“ Fanoušci Komety v euforii V Brně se slaví titul!

V 19:00 autobusy i s průvodem přijely na Zelný trh, kde čekalo přibližně 4000 lidí. Krátce po 19:15 začal hlavní program na pódiu doprovázený skandováním všech fanoušků. Brněnský autobus s mistry Mistři jedou autobusem na náměstí Hokejisté Komety v otevřeném autobuse

Kometa Brno Po autogramiádě kolem 18:00 se hokejisté s rodinami a dalšími členy týmu přesunou dvěma autobusy na Zelný trh, fanoušci je mohou následovat v průvodu, informovali policisté na webu. „S krátkodobým omezením dopravy mohou počítat řidiči v pravděpodobném čase mezi 18:00 a 19:00 na trase z Mendlova náměstí přes Veletržní, Václavskou, Hybešovu, Nové Sady a Nádražní. Na Zelném trhu pak cesta skončí, stejně jako oficiální oslavy mistrovského titulu,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Důležitý moment Kometa Brno Už s tříhodinovým předstihem začali dnes v poledne fanoušci hokejové Komety tvořit frontu před autogramiádou týmu v brněnském pivovaru Starobrno. Ve frontě, která byla v 15:00 přes 300 metrů dlouhá, stály ve dvojicích a trojicích v pětadvacetistupňovém horku často celé rodiny. Trenér mistrovské Komety Kamil Pokorný a asistent trenéra Jaroslav Barvíř při autogramiádě s fanoušky Fanoušci Komety měli možnost se vyfotit s mistrovskými poháry Tomáš Rachůnek se podepisuje fanouškům Komety