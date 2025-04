Mnozí se zprvu báli o jeho zdraví po karambolu v předchozí sérii s Hradcem Králové. Kapitán pardubických hokejistů Lukáš Sedlák se ale rychle oklepal a ve finále si vedl skvěle. Ale co naplat, zlatá necinkla, stejně jako loni hodil do báglu stříbrnou placku. Dynamo padlo v sedmém finále play off s Kometou 0:3 a lídr Východočechů musel polykat těžké zklamání.

S jakou náladou se přijímá?

„Samozřejmě je to těžké. Byli jsme zase blízko, zase to nevyšlo. Co se dá dělat. Dáme si chvilku oraz, začneme makat v létě na další sezonu, nic jiného v našem hokejovém životě ani není. Snad tu budeme za rok stát znova a bude to jiné.“

V čem vás Kometa předčila?

„Využívali šance, hráli trpělivě, počkali si. V tom to bylo. Oba týmy hrály dobrý hokej. Všichni hráli výborně, těžko bych hledal velké rozdíly, proto se hrálo sedm zápasů. Gratulace Kometě, hrála super. Škoda…“

Kde se z vašeho pohledu stala v sérii chyba ve smyslu, že jste to měli zvládnout lépe?

„Viděl bych dva zásadní momenty. Zápas v Brně, kdy jsme vedli 3:1, to se musí zavírat, dotáhnout. Naše chyba. Škoda i prvního zápasu, kdy jsme vedli dlouho 1:0, oni to zlomili pak v prodloužení.“

Co bylo špatně v posledním zápase vašima očima?

„Bohužel jsme nedali první gól z velkého tlaku, přestože jsme měli výborné šance, dorážky… nebylo co vytknout, pak jsme inkasovali. Ale hráli jsme dál dobře, měli jsme tlak, ale zase bez gólu a oni využili přesilovku. Pak už to bylo těžké, psychiku to trochu nahlodalo. Zkusili jsme to bez gólmana, ale už se to spíš dohrávalo.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou

Je to zklamání stejné nebo podobné jako loni po porážce v nastavení?

„Těžko říci. Asi stejné. Teď bylo horší to, že jsme v posledních dvou minutách asi věděli, že tři góly nedáme. V tom to bylo těžší, loni to bylo náhlé. Ale zápas se docela podobal loňskému, velký tlak z naší strany, ovšem bez gólu.“

Ve finále jste se kočkoval s Kristiánem Pospíšilem, co k tomu teď říci, kdy je po všem?

„Za mě konec příběhu. Myslím, že ten příběh byl víc u novinářů než u nás. Hráli jsme hokej, chtěli jsme vyhrát pro naše týmy, být co nejplatnějšími hráči. Je to hokej, není to nic nestandardního. Určitě bych s ním šel v klidu na pivo. Na ledě je to jiné než reálný život, mimo mantinely jsme lidi. Na ledě neznáme bratra, od toho jsme tady.“

Celkový pohled na sezonu?

„Hrozně moc nahoru dolů. V základní části velké výkyvy, play off podle mě výborný. Hráli jsme to, co jsme potřebovali hrát celou sezonu. Všichni jsme teď zklamaní.“

Čekáte na telefonát od Radima Rulíka a vyrazíte na šampionát?

„Měli jsme krátký telefonát před sérií, ptal se mě na moje zdraví, které není ideální. Popovídáme si ještě a uvidíme, jak to celé bude.“