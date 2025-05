Zarostlý pán s brýlemi nemá charisma Ivana Hlinky či Vladimíra Růžičky, kteří byli přirozenými lídry už jako hráči a přenesli si respekt na střídačku. Kolem Kamila Pokorného nemusíte chodit po špičkách. „Strašně hodnej člověk,“ prohlásil kapitán mistrů Jakub Flek.

To platí primárně v civilu. Když koučuje zápas, ovládají ho emoce a nervy. Působí jako cholerik, křičí na všechny kolem. „Na protihráče víc, než na své hráče,“ poukázal s úsměvem útočník Martin Dočekal, jehož Pokorný vedl v Brně i v Třebíči.

Když se těsně před letní přípravou po nečekaném odstoupení Jaroslava Modrého posunul z role asistenta do pozice hlavního trenéra, málokdo mu věřil. „Plán byl jiný, měl u nás zůstat Modrák (Jaroslav Modrý), kterého jsme měli všichni rádi, a s týmem si sednul,“ podotkl Flek. „Bude to těžké i proto, že nejsem přímo odsud,“ narážel „Pokec“ na svůj původ na Vysočině. Po špatném rozjezdu sezony se spekulovalo o jeho odchodu. „Vypadalo to všelijak, ale já mu věřil,“ sdělil Dočekal.