Masarykův pohár se vezl po dálnici z Prahy do Brna, kde už připravovali scénář možných oslav. K tomu patří i výroba mistrovských triček a čepic pro zlatou Kometu. Obvyklé propriety zatím zůstávají pečlivě schované v krabicích a povezou se do Pardubic. K duelu o všechno. Extraliga znovu po roce zažije rozsudkovou bitvu, z níž vzejde triumfátor a zdrcený poražený. Dynamo porazilo v šestém finále Kometu 5:1, stav série upravili na 3:3. Těšte se na sedmou bitvu o vše.

Nedělní povstání Dynama jde za celým pardubickým týmem, z něhož vyvěrá enormní touha Lukáše Sedláka zalomcovat s narýsovanou stříbrnou příčkou. Pardubický kapitán dvěma úvodními góly režíroval duel, v němž Kometa dlouho nemohla najít svoji tvář. Při vítězném pátku na východě Čech (4:2) si Brňané opatřili nahrávku na smeč, ale zahodili ji do autu.

Dvakrát po sobě šli hosté do oslabení, dvakrát se jim nechtělo, ale dvakrát z toho vytěžili gólovou euforii! Nejprve v 10. minutě za útočný faul musel odpočívat Roman Červenka, aby se nakonec radoval z plusového bodu za přítomnost na ledě při vstřelené brance. Jen co skočil na led z trestné lavice, zvedal ruce nad hlavu. Zkušený bard…

Obrovskou práci pár vteřin předtím odvedl Jáchym Kondelík. Poté co v oslabení vyhrál buly, mazal dopředu, na vlastní půlce dostal puk od Lukáše Sedláka do jízdy, vypálil k brance proti Beaudinovi a Flekovi, obou se zbavil a byť to měl na dlouhou hůl, vrátil kotouč před brankoviště do mlýnice. Tam jej do cíle došťoural Lukáš Sedlák. „Vždycky je důležité dát první gól, ale dali jsme ho tady i posledně a nevyhráli jsme,“ zůstal na zemi kapitán po první třetině v televizním rozhovoru. „Každopádně se líp hraje, když vedete,“ dodal a pochválil čítankovou Kondelíkovu šichtu.

Kapitán to vzal na sebe

„Výborně se tam dostal, udělal krásnou kličku s důrazem kolem brány, dostal to zpátky do brankoviště a tam jsem to doplácl.“

Ani druhá přesilovka Komety zkraje prostřední části neměla potřebné parametry, šlo vidět, že hráči si moc nevěří a nevědí, kudy na to proti tentokrát výborně bránícímu oponentovi. Zkušený Sedlák si opět vyčíhl správný moment na protiúder, když podruhé ukradl kotouč Janu Ščotkovi a z brejku precizním bekhendovým blafákem podruhé překonal Michala Postavu.

Spousta diváků i přes nepříznivé skóre dál vytrvale podporovala modrobílou družinu, což působilo velmi sympaticky. Možná na jednu výjimku v podání paní na vozíčku. „Nemám na ně nervy dneska,“ utrousila v průběhu druhé třetiny ve chvíli, kdy se z plochy vypravila do útrob stadionu.

Domácím nepomohly ani korektury v ofenzivní sestavě, k nimž se odhodlal kouč Kamil Pokorný. Hostům šlo všechno na ruku, šli si pro triumf, takže jakmile ve 44. minutě vypálil Ondřej Vála směrem k Postavovi, teč Lukáše Radila změnila dráhu letu kotouče a hosté potřetí slavili. To už domácí museli cítit, že je konec. Snažíte se samozřejmě dál, ale víte, že tohle fakt není váš den.

Kristián Pospíšil to ještě zkusil s důrazností v brankovišti, ale k ničemu to nevedlo. Jeho nedávný slib, že Sedlákovi nedá centimetr zadarmo, vyšel tentokrát vniveč.

Byť se v čase 55:40 postaral o snížení na 1:3 prvním finálovým gólem a Sedlák v závěru fauloval, takže jeho tým šel do čtyř, hosté dvěma trefami do opuštění klece jistili triumf.