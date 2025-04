Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 67 )

Vstoupit do diskuse ( 67 )

Sedm let čekání je u konce. U sladkého, zlatého. Potřetí v historii české extraligy zvedl nad hlavu mistrovský pohár kapitán hokejistů Komety. Po Leoši Čermákovi se dočkal euforické pocty útočník Jakub Flek. Brno cestou na trůn odstranilo dvě nejtěžší váhy. Po Spartě ubránilo i hvězdný soubor z Pardubic. V sedmém zápase finále zavřel Michal Postava bránu a po vítězství hostů 3:0 upadla většina lidí v enteria areně do smutku. „Furt je mi předhazován způsob hry. Ale v Třebíči jsem vyhrál základní část s klukama, kteří byli na hraně té soutěže. A když k tomu systému dáte obětavost a modro-bílé srdce, jsou možné zázraky,“ prohlásil trenér Kamil Pokorný.

Cílevědomý a extrémně ambiciózní majitel Dynama Petr Dědek opět ukončí sezonu bez trofeje. Jeho týmu, postavenému na zlato, vyfoukli nejcennější medaile borci z jihu Moravy. Kometa a mistr? Docela senzace. V play off se nicméně zrodil VELKÝ TÝM. „Na všechny kluky jsem hrdý za to, co jsme předvedli,“ vyznal se útočník Adam Zbořil.

Trenér Pokorný začal pevně věřit v titul během jednoho oslabení ve třetím duelu série se Spartou, kdy obránci Zábranský s Gulašim srdnatě blokovali střely protivníka a rychlonohý Flek kmital nad nimi. „V tu chvíli jsem cítil, že to mužstvo chce. Problesklo mi hlavou, že je to možné. Vrátil jsem se o sedm let nazpět, kdy tahle skákal Harry Malec a spol.,“ líčil kouč, jenž hráčům v kabině před utkáním připomněl jako motivaci slova písně Daniela Landy. „V ní se zpívá, že touha je zázrak,“ podotkl trenér mistrů.

V rozhodující bitvě otevřel cestu do hokejového nebe Peter Mueller, jemuž po kontru předložil ideálně puk k tyčce Zbořil, jemuž doběhl dvouzápasový trest za faul na Miloše Kelemena. To byla pro Brno zásadní zpráva. Útoky se srovnaly, a když nový snajpr Arttu Ilomäki dokončil ve třetí třetině přesilovkovou akci, Dynamo už se nenahodilo. Zoufalou power play záhy ukončila Kollárova snadná střela do prázdné klece. Dědkův nákladný „dream team“ opět nesplnil cíl.

Byť do toho domácí od prvního střídání šlapali, gólman Postava vypadal, že v úterý 29. dubna 2025 prostě gól nedostane. A tak se i stalo. Mladý objev, jenž před rokem čapal play off v dresu Přerova v Maxa lize, vystřihl svůj extra výkon v pravý čas. Byl prostě skvělý. Klidný, vždy ve správné pozici. Že měl i štěstí? Jasně, že jo. Taky mu šel naproti.

Kometa v play off nehrála na krásu. Za ni se tituly nedávají. Hrála tak, aby vyhrála. Což dokázala. Po výpadku v šestém duelu na domácím ledě ukázala, proč v semifinále třikrát vyloupila sparťanskou O2 Arenu a ve čtvrtfinále dvakrát odvezla vítězství z KV Areny v Karlových Varech. Ten tým prostě umí. Pod Pokorného taktickým bičem se herně srovnal, každý se podřídil celku. Včetně silných individualit Kristiána Pospíšila či Petera Muellera. „Všichni jsme hráli s pokorou a s nasazením. Ve všech dvaceti zápasech play off. Sešla se parta kluků, která spolu táhla. Pak se můžou stát tyhle věci,“ vyprávěl Zbořil pro deník Sport přímo na ledě.

Druhé největší město republiky je v těchto dnech epicentrem hokeje. Flek a spol. přivezou do jihomoravské metropole pohár pro extraligové šampiony, zatímco v jejich hale ladí Rulíkova reprezentace formu na nadcházející České hokejové hry. Na nich by neměli chybět ani zástupci čerstvých mistrů.