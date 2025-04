Finálová game 7: Černožlutá senzace, Strakova zlatá tečka i pardubická zklamání

Aby extraligového mistra určil jediný zápas? Do sezony 2002/03 nevídaná věc. V devadesátkách končily finálové série zpravidla 3:0 nebo 3:1 na zápasy, to se ale změnilo až v partiích Pardubic a Slavie. Pražané v sérii vedli už 3:1, avšak Lubinův gól v prodloužení a jednoznačné vítězství v Edenu vrátilo Pardubické do hry. V sedmém duelu stačil Slavii gól Michala Supa a bezchybný výkon brankáře Romana Málka. Miloš Říha si po těžké porážce jen zklamaně prohlábl na blond obarvenou kštici, naopak Vladimír Růžička slavil svůj první trenérský titul.

2002/03: Pardubice - Slavia 0:1

Branky: 34. Sup

Diváci: 9300

Pardubice: A. Svoboda - Mudroch, Zábranský, Čáslava, Pácal, A. Novotný, Duben - Jaroslav Kudrna, T. Blažek, Lubina - P. Sýkora, Janecký, D. Pospíšil - Kropáč, Mikeska, Pištek - Kolář, Koukal, Průcha.

Slavia: Málek - Kadlec, Hejda, J. Novák, Posmyk, Kolařík, Graňák - Duda, J. Beránek, Sup - Sailer, Klepiš, Antoš - Hruška, Fadrný, Šaffer - Jaroš, M. Kopecký, R. Dlouhý.