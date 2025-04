Rozhodující zápas finále je tu, Pardubice chtějí zlomit kletbu: Hlavu jako na 6. zápas!

Byly, jsou a budou to nervy! V úterý znovu, nenechte se mýlit. Extraligu čeká svátek, absolutní vrchol, nic lepšího vám nemůže nabídnout. I ti, co se o hokej normálně nezajímají, se budou pídit po výsledku rozepře mezi Dynamem a Kometou. Ve větší trémě budou nejspíš Východočeši, protože, aniž by chtěli, na konci sedmých bitev o všechno se často koupou v bolesti. Zatřese Hořavova armáda s historickou obvyklostí?

Právě Miloslav Hořava je jedním z mála trenérů, kteří v roli soupeře pamatují pardubický triumf v sedmé řeži. Je tomu osmnáct let, co jeho Znojmo padlo s tehdejším výběrem Miloše Říhy 0:5 a celkově ve čtvrtfinále 3:4 na zápasy. Obrovský favorit se s Orly trápil a vydřený postup byl pouze jedním ze tří z celé dekády pardubických pokusů o triumf. Ano, tři výhry a sedm porážek v Game 7, taková je bilance Dynama v celých extraligových dějinách.

Slabá bilance vynikne o to víc, že hned devětkrát měli Pardubičtí výhodu našvihané domácí arény, přitom šestkrát padli. Komu je dnes nad třicet, ten pořád nemůže vydýchat porážku 0:1 s Růžičkovou Slavií na jaře 2003 po gólu Michala Supa a za přispění fantoma brankoviště Romana Málka. Za rok přišlo další trauma, už ve čtvrtfinále a s podceňovanou Plzní. Po ní padaly hlavy, tehdy v podstatě nevyhoditelný kouč Říha skončil a odešel do Slovanu Bratislava. Za titulem…

Od té doby se rány na duši začaly hojit, osudové partie se Dynamo naučilo lépe zvládat. Ale v posledních letech jako by se konaly hořké výlety do minulosti a připomínky drsných úrazů.

Radil jako smutný symbol Pardubic

Loni finálový krach s Třincem 1:2 v prodloužení, rok předtím se stejným rivalem 1:2 v semifinále. Ve stejných kulisách. Pokaždé u toho byl i útočník Lukáš Radil.

Takže co s hráči dělá svazující tíha velké příležitosti? „Já to spíš otočím,“ reaguje 34letý tahoun po chvilce přemýšlení. „My se strašně těšíme na vyprodanou enteria arénu, naši fanoušci umí být fantastičtí a já věřím, že to v sedmém zápase potvrdí. A že nás budou hnát kupředu. Jak říkám, všichni se na to těšíme a pojďme si do jednoho připravit nezapomenutelný zážitek,“ obrací Radil do pozitivna dopad velkých očekávání.

Jeden rozdíl oproti loňsku tu najdeme. Před rokem Dynamo zahodilo nahrávku na smeč v Třinci, kam vyráželo stvrdit vedení 3:2 ve finálové sadě, a schytalo facku 1:4. Lehce bohorovný a ne zcela koncentrovaný přístup se nevyplatil.

Teď? Tým se znamenitě vypořádal se zahnáním do kouta páteční domácí porážkou 2:4, v neděli v Brně spáchal působivou argumentační odpověď na zlaté choutky Komety. Právě tahle jistá výhra postavená na bravurní týmové práci vyšlehala odhodlání kabiny Dynama do nejvyšších obrátek. „Skvělé vítězství! Řekli jsme si, že v hlavách umíme být silní, a na ledě to splnili,“ pochvaluje si Radil.

Věříme si, zní z Dynama

Výsledkem je, že hráčům někde vzadu v hlavách neraší pochybnosti a reminiscence na poslední třinecká prokletí, nýbrž obrovská touha dokonat dílo. „Ideálně to chce nastavit hlavu jako na šestý zápas v Brně. Soustředili jsme se sami na sebe, každý na svou práci. A vyšlo nám to. Jiná cesta k vítězství ani nepovede,“ tvrdí zkušený forvard.

Záměrně se navenek neprsí prohlášeními, že mentální nadvláda je na straně Dynama. Ten vnitřní pocit, v Brně znovu vykutaný, si pardubičtí hráči chtějí nechat uvnitř, pro sebe. A v úterý od 18 hodin jej vytryskat ven na bojišti. „Psychická převaha? Uvidíme až na ledě, ale věříme si. Poslední zápas se nám povedl a nic měnit nechceme, chceme v úterý pokračovat jako v neděli,“ nastiňuje bývalý hráč San Jose či moskevského Spartaku.

Je to klišé, ale první vstřelený gól může výrazným způsobem ovlivnit vše ostatní. Hlavně v brněnském táboře na kouzlo úvodní trefy hodně dají, neboť s titěrným náskokem umí úspěšně hospodařit.

Radil a spol. zase věří na soudržnost týmu, jenž se semkl po mizerné základní části. Vidíte to třeba i na zraněných hráčích, jak neskutečně prožívají snažení svých kolegů. Weatherby, Kaut a další mají snad vyšší tep v civilu než na ledě. Po téhle stránce jsou na tom v Pardubicích lépe než loni a může to být klíčový faktor X.

A faktor X v brněnském podání? Sedmé zápasy zásadně neprohrává…