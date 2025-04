Hrdina Postava: Na takovou pohádku bych do kina šel. Oslavy? Sportovci samozřejmě nepijí

Ten mladý muž se v sedmém extraligovém finále „zbláznil“. Prostě zamkl bránu na všechny západy a nepustil za svá záda ani jeden puk. Vůbec nedal soupeři šanci. Michal Postava (23) uzavřel svou první sezonu v nejvyšší hokejové soutěži čistým kontem a mistrovským titulem. Wow! „Je to příběh na pěknou pohádku. Asi bych se na ni šel do kina podívat,“ usmál se brankář, jenž před rokem chytal Maxa ligu za Zubry z Přerova. „Snad mě z toho snu nikdo nevzbudí,“ přál si po výhře 3:0.

Vypadal jste v brance úžasně klidně. Cítil jste se tak?

„Hlavně, že jsem tak vypadal. To je dobře. (úsměv) Snažil jsem se od začátku soustředit. Šestý zápas jsme neodehráli ideálně. Řekli jsme si, že už se nemůže stát nic hrozného. Maximálně to, že člověk prohraje. Šli jsme, bojovali a dopadlo to.“

Start do zápasu ovšem měly Pardubice raketový, zamkly vás na dlouhé vteřiny v pásmu. Jak vám bylo?

„Začátek byl pro mě trošku krušný. Naštěstí mě to párkrát potrefovalo a pomohl jsem klukům. Věřili jsme, že to můžeme zvládnout i s takovou sestavou, jakou jsme měli. Kluci neskutečně padali do střel. Zase tam bylo minimálně dvacet bloků. Je to kolektivní zásluha. Je vidět, že jsme si titul zasloužili, protože jsme prošli přes Spartu a Pardubice. I Vary hrály famózně. Všechny série byly na šest anebo sedm zápasů.“

V čem jste byli lepší než giganti?

„Věřím, že partu jsme měli lepší než kluci v ostatních týmech. Plus srdíčko. Věděli jsme, že kvalitou určitě nejsme nad Spartou a Pardubicemi. Ale furt jsme za tím šli. V play off je možné všechno. Psát historii je o to hezčí, když nejste ten favorit. Hráli jsme podobný styl jako Třinec, který vyhrával v předchozích letech. Samozřejmě se k vám musí přiklonit i štěstí.“

Takhle hrával kouč Pokorný už s Třebíčí v první lize, že?

„Přesně tak. Hrával jsem proti ní s Přerovem a nebylo to ideální. Teď jsem to pocítil z druhé strany.“

Měl jste v play off nějaké slabší chvíle?

„Nejhorší byl asi druhý zápas, kdy jsem chytal s horečkou. Pak mě to sejmulo úplně. Měl jsem čtyřicítky horečky. Vracel jsem se na šestý zápas a ještě kvůli Gašpyho (Krošeljově) zranění. To byla asi kritická situace v play off. Obrovskou zásluhu má na mých výkonech trenér brankářů Honza Švaříček. Je to jeden z nejlepších koučů, které jsem měl. Jsem mu vděčný, se Švárou jsem si sedl asi nejvíc. Spolupráce je spíš na kamarádské úrovni. I v Přerově byli famózní trenéři, ať už Jiří Sklenář anebo Martin Vojtek.“

Budete při oslavách pít alkohol?

„Sportovci samozřejmě nepijí. (úsměv) Ale možná si jedno, dvě piva dám.“

Zůstanete v Brně anebo míříte za moře?

„Ještě nevím. Momentálně jsem nic neřešil.“