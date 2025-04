Byla to poměrně nepřehledná situace, ve zpravodajství iSportu se objevilo konstatování, že Muellera zasáhla hůl spoluhráče Cingela. Nejpravděpodobnější verzí je, že Muellerovu hlavu trefili oba hráči, ovšem s tím, že do nosu dostal od hole Mandáta, kterou mu podsekl protihráč Cingel. Mandátova hokejka se úderem zespodu vymrštila, hráč nedokázal kontrolovat její pohyb a tedy i zásah do hlavy protihráče.

Pravidla v tomto případě hovoří o tom, že hráč (Mandát) je za svou hůl zodpovědný, proto dostal trest. Zda je to v této konkrétní situaci naprosto fér, či není, to už je věc druhá.

Zasloužený titul, trefené posily, trumfy z Třebíče. Pokorný přehrál giganty|První dojem

„Mandátova hokejka byla prokazatelně zapíchnuta Muellerovi pod nos. Hráč je za svou hůl odpovědný, zákrok je správně potrestaný. Sudí nemají podle pravidel IIHF jinou šanci, než tuto situaci potrestat dvěma minutami. Je souboj o puk, a pokud hráč druhému hráči nadzvedne hokejku, ten druhý je za ni odpovědný. S výjimkou, pokud by byl faulován,“ reaguje manažer extraligových rozhodčích Vladimír Pešina s tím, že arbitři Kvetoň s Šírem poslední finále odřídili velmi dobře.

Z brněnské přesilovky Jakub Flek tečí Ilomäkiho střely zvýšil na 2:0, v závěru domácí inkasovali potřetí do opuštěné klece a bylo hotovo.