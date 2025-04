ZIMÁK po finále: bratranec Třince skolil 700 milionů, komu z Pardubic hrozí odchod

Jak k tomu Brno dospělo, když v základní části bylo dlouho nemastné, neslané? Na co všechno ukazuje, že posledních osm titulů patří Ocelářům nebo Kometě? Je jejich hokej v souladu s trendy? A když ne, jak se do příští sezony zachová konkurence, která baží po titulu 13, respektive 18 let? A teď to hodně důležité: jak po stříbru zareaguje vedení Pardubic? Kdo se musí obávat o místo v týmu, byť má smlouvu?

A na závěr rozbor zatím velmi studeného počínání reprezentační osmnáctky na MS v USA, turnaj hraný bez vášně a potřebné obětavosti a sounáležitosti. Sledujete a poslouchejte nový díl podcastu ZIMÁK s Radkem Dudou, Zbyňkem Irglem, Petrem Koukalem a Miroslavem Horákem.

