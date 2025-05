Sparta se loučí s oběma kapitány! Zbavuje se veterána, který byl v týmu 15 sezon

Po bolavém semifinálovém výpadku z letošního play off učinila hokejová Sparta první nečekaný vyhazov. Mužstvo opouští čtyřiatřicetiletý kapitán Miroslav Forman, třebaže měl v Praze platnou smlouvu i pro příští ročník. Webu iSport.cz informaci potvrdil relevantní zdroj. Rodák z Mělníka tak následuje odcházejícího Vladimíra Sobotku, který rovněž nosil v průběhu minulé sezony „C“ na dresu. Forman odsloužil v A-týmu Sparty 15 let, byl služebně jasně nejstarším členem kádru.

Po nezvládnutém sedmém semifinále s Kometou předstoupil před novináře, aby za kabinu jako její hlavní lídr vysvětlil další krach. Ve Formanově tváři i hlasu se zrcadlilo obrovské zklamání. Jaké škrty vedení připraví, tehdy ještě nemohl tušit.

„Nechám to na nich. Musí to vyhodnotit, uvidíme, co vymyslí. Může se stát samozřejmě cokoliv. Hlavně ať je to nejlepší pro Spartu. Aby byla, kde má být,“ poznamenal muž doposud pevně spjatý s rudým dresem.

Šéfové v holešovických kancelářích nakonec dospěli k názoru, že Forman je jedním z těch, co se musí pakovat. Smlouvu už předtím neprodloužili obránci Michalu Moravčíkovi (posílí Litvínov) a útočníkovi Vladimíru Sobotkovi, šlo však o předem očekávané tahy. Naproti tomu výpověď pro Formana přichází jako jasná reakce na dění ve vyřazovací fázi.

Kam půjde Sobotka? A co Rousek?

Už v základní části klesl hřmotný křídelník na 15 bodů (7+8), poprvé za uplynulou dekádu nepřekonal dvacetibodovou hranici. Silně to souviselo i s jeho vytížením, často parkoval až ve čtvrté formaci s průměrným časem na ledě 13 minut a 47 sekund, který byl mimo Davida Vitoucha a Ondřeje Hrabíka nejnižší mezi pravidelně hrajícími forvardy Sparty.

Kam povedou další kroky veterána, který za Pražany odehrál bezmála sedm set zápasů, zatím není jasné. Stejně tak ani Sobotkův směr, hráč údajně ještě není rozhodnutý, ale chtěl by pokračovat v kariéře v extralize. Jako nejpravděpodobnější varianta se jeví Kladno.

„Ve Spartě mu končila smlouva a rozhodli jsme se, že již nebudeme nabízet novou. Přejeme mu hodně štěstí a jen to nejlepší v další fázi kariéry i do osobního života,“ řekl klubovému webu Sparty její sportovní ředitel Tomáš Divíšek.

Do příští sezony nemůže počítat ani se současným útočníkem Rochesteru a bývalým sparťanem Lukášem Rouskem. Právě o jeho návratu se v posledních měsících čile spekulovalo. Měl by dát přednost Švédsku.