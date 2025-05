Změnil se většinový majitel klubu, velká část hráčského kádru i struktura vedení. David Čermák na pozici hlavního kouče dostal důvěru i dál. Jeho asistenty Václava Skuhravého a Petra Svobodu nahradil bývalý slovenský bek Ivan Majeský. Trenérské trio pak doplnil velezkušený Václav Sýkora. Jako konzultant, který bude zápasy sledovat z tribuny, na lavičku bude chodit během tréninků.

„Vytížení pro klasického trenéra je obrovské a hned jsem věděl, že to nepřichází v úvahu,“ vysvětlil pro deník Sport. Do Kladna, s nímž získal pět titulů jako hráč, se vrací po dlouhých 34 letech. I to dokazuje, že klub prochází proměnou a osobnosti chtějí pomoct k lepší budoucnosti. „Dá se říct, že do určité míry ano,“ potvrdil Sýkora, že roli v návratu hrála osoba nového majitele.