Musil v Třinci pookřeje. Proč Sparta neumí to, co Kometa? Pasta naladěný na výměnu

Kdepak prázdniny, v hokeji se pořád něco děje. Ať už doma, nebo v cizině. Pondělní ZIMÁK ŽIVĚ probírá dění v extralize, zejména avizovaný přesun obránce Davida Musila do Třince či možnosti umístění pardubického dua Radil – Houdek do Kladna. Porovnají se tam vůbec všechny nové tváře? Mrkli jsme i na Spartu, která odstavuje letité jádro a pořizuje si neověřené zaoceánské hráče, kterým v NHL došel dech. Jsou to ti praví, kteří zlepší tým?