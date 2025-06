Problém pro hokejové kluby? Nový návrh zákona o hazardu může omezit financování lig

Vyjádření Tomáše Bárty výkonného ředitele Ligové fotbalové asociace „Profesionální fotbal dlouhodobě přispívá nejenom dobrými výsledky k propagaci České republiky. Pro mladou generaci, která si ke sportu hledá cestu čím dál obtížněji, je zároveň silným motivačním prvkem, proč se vůbec začít pravidelně hýbat a něco aktivně dělat. Tento pozitivní vliv umožňují i rekordní příjmy z prodeje vysílacích práv, které by bez reklamních peněz právě i ze sázkového sektoru do sportu nemířily. Omezení v této oblasti by proto mohlo zpomalit nebo zcela zastavit řadu společensky prospěšných aktivit, které se nám v posledních letech daří rozvíjet. Nejen profesionální fotbal a jeho kluby, ale český sport obecně by přišel o nezanedbatelnou část prostředků, bez nichž se v současné ekonomické realitě zcela objektivně neobejde. Odpovědná legislativa musí být výsledkem vyvážené a odborně podložené diskuse. V tomto případě však hrozí, že se plošným zákazem zasáhne do stabilně fungujícího systému financování sportu, aniž by byly zohledněny důsledky pro děti, mladé hráče, kluby i fanoušky."