Pardubice otevřely továrnu na dřinu. Chceme vychovat světové hvězdy, hlásí Dědek

Každé léto přivádějí nová esa do extraligové kabiny, pardubická aktivita na hráčském trhu mnohým leží v žaludku. U konkurence reklamují, že platby Dynama rapidně zvedají mzdy všude okolo, z druhé strany se ozývá potlesk nad zajištěním rapidního vzrůstu úrovně soutěže. Nově otevřené prostory tréninkového centra ukazují i na to, že na východě Čech ve spolupráci s radnicí a městským rozvojovým fondem investují i do budoucnosti.