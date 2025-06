Orct o posunu Zajíčka do Ameriky: Dřív vystřeloval puky a kroutil hlavou

Rukama mu prošel vítěz Stanley Cupu Pavel Francouz, nedávno pomohl Šimonu Zajíčkovi ke snu o smlouvě v NHL. Trenér litvínovských brankářů Zdeněk Orct sbírá zvučné reference. „Když nejde o život, jde o ho*no. Fráze, kterou gólman potřebuje dostat do hlavy,“ vypráví pětapadesátiletý kouč, co radí svěřencům. Právě v nastavení psychiky Zajíčkovi hodně pomohl.

Pro zámoří jste vypiplal dalšího gólmana. Věděl jste u Zajíčka brzy, že by mohl vystoupat na podobnou úroveň?

„Byl pro mě jednou z voleb. Když nám v juniorce končil brankář, potřebovali jsme situaci řešit. Naskytla se tato možnost. Proběhl prvotní skauting, kdy jsem Zajdu viděl a říkal si, že to není úplně špatné. Ale že bych tehdy řekl wow, to určitě ne. Měli jsme juniora, který byl líp technicky vybavený, nicméně Zajda za půl roku udělal ohromný progres.“

Takže k vám nepřišel jako hotový gólman?

„Byl takový stylově neučesaný. Na druhou stranu výborná povaha pro trenéra brankářů. Je pokorný, pracovitý a nechá si poradit. První velké plus, že je tvárný, vnímavý. Zlepšoval se po všech stránkách.“

Co vás na něm zprvu štvalo?

„Byl jsem vytočený, že když dřív dostal góla, furt nad sebou kroutil hlavou, vystřeloval puky na tribunu. Nepřiměřené reakce. Řekl jsem mu: Ty vole, tak do pr… nelez do brány, protože góly dostávat budeš. To jsi měl být v jiném sportu, na jiné pozici.“

Vzal váš apel?

„Když jdete na pozici gólmana, tak musíte počítat, že nějaký gól občas dostanete. Samozřejmě jich chcete co nejvíc pochytat, ale inkasovat budete. Zajda se v reakcích zlepšil, postupně to bral jinak. Hodně mu předtím vadilo, když něco zkazil klukům. Povídal jsem mu, že už blbý gól stejně nevrátí. Byla to jedna z obřích věcí, v nichž udělal skok.“

Jaké jsou ty další?

„Zlepšil se i fyzicky, patřil k nejlépe připraveným gólmanům v extralize svou dynamikou. Je extrémně výbušný typ. Vypadá v bráně zároveň hrozně klidný, protože výbušnost používá v situacích, kdy má. Takhle ho vidím.“

Musel si tedy podpis u Bruins hlavně vydřít?

„Pozor, něco má přirozeně. Výbušnost je natrénovaná jen částečně, tu musíte mít danou taky od rodičů, pána Boha. Má velmi dobrou flexibilitu, takže talent určitě má. Ale zapracoval na hlavě.“

93 Taková byla procentuální úspěšnost zákroků Šimona Zajíčka v poslední extraligové sezoně před odchodem do zámoří.

Zajíček pro deník Sport letos sám přiznal, že jde zejména o vaši zásluhu.

„Když nejde o život, jde o ho*no. Fráze, kterou používám hrozně často. Gólman ji potřebuje dostat do hlavy, věřit tomu. Zajda se touto cestou vydal, nese mu ovoce.“

Jak jste na jeho domluvu s Bostonem vlastně reagoval?

„Potěšila mě, ale abych pravdu řekl, a Zajda to ví, čekal jsem, že ještě rok v Litvínově vydrží. Nevěděl jsem, že to nabere takový fofr. První půlka minulé sezony byla v jeho podání extrémní. Dlouho jsem neviděl někoho, kdo by ji odchytal v takovém klidu. Myslel jsem, že tato situace nastane, stejně jako kdysi s Pavlem Francouzem. Ale až za rok.“

Převládají tedy starosti?

„Samozřejmě jsem mu přál, měl jsem radost a jsem na něj hrdej. Ale zkomplikoval mi situaci, mám rád věci připravené a naplánované. I když vím, že někdy nejde vše podle plánu.“