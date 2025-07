Gazda odešel z Finska i kvůli porodu. Chceme být s partnerkou doma, říká posila Pardubic

Všechno do sebe zapadlo. Tak popisuje obránce Daniel Gazda spojení s pardubickým Dynamem. Sedmadvacetiletý zadák v produktivním věku opustil zahraničí, aby posílil extraligového giganta a ideálně vylepšil jeho dost mizerné přesilovky. „Nechtěl jsem cestovat po jednoleté smlouvě, když s partnerkou čekáme dítě. Chceme být doma, termín porodu máme na začátku sezony,“ prozradil bývalý bek Komety i Zlína o osobní motivaci. Lákají ho však i sportovní ambice.

Poslední měsíce Daniela Gazdy odpovídají snímku Perný den. Opustit Finsko, zúčastnit se mistrovství světa, krátké volno a šup zpátky do práce. Všechny body splněny. Z Ilvesu Tampere už přesídlil na východ Čech, kde se na ledě připravuje s týmem. Dynamo o něj mělo dlouhodobý zájem, příchod už v průběhu minulého ročníku s předstihem potvrdil v podcastu Zimák majitel klubu Petr Dědek.

„Na papíře jsem u nich byl už tři roky zpátky, zájem panoval víceméně dlouhodobý. Když jsme komunikovali s Petrem Sýkorou (sportovní ředitel), rychle jsme se domluvili, protože od Pardubic byl opravdu největší zájem. O to jednodušší volba,“ rekapituloval námluvy další vysoce kvalitní člen obranných řad červenobílých.

O místo přesilovkového dispečera může být v Pardubicích rvačka. Gazda si nedělá iluze, že by měl vedle Petera Čerešňáka, Jana Košťálka a teoreticky také nadějného Miguëla Tourignyho pozici zaručenou. Nejprve musí své kvality, které prokazoval i v národním týmu, potvrdit novému kouči Filipu Pešánovi.

„Pro mě nic nového. Posledních pár let jsem neměl jisté místo, bude se odvíjet od předvedené hry. Trenéři asi nějaký plán mají, na ledě se rozhodne,“ potvrdil Gazda, účastník letošního světového šampionátu, kde však odehrál jako náhradník jen tři zápasy, přesto s vynikající bilancí 1+3.

„Celá ta moje akce po konci sezony byla náročná. Přítelkyně byla ve Finsku, nemohla odcestovat na MS se mnou. Na jednu stranu jsem byl rád, že to vyšlo, ale je těžké být náhradníkem, připravovat se víceméně sám. Kluci měli volno, já jsem byl na rotopedu nebo na ledě. Ale užil jsem si to jako velkou zkušenost, snažil jsem se co nejvíc čerpat od kluků z NHL, nasát atmosféru,“ zhodnotil Gazda.

Během MS si ještě rozšířil pardubické známosti. Dokonce se s členy mužstva zvěčnil na společném snímku. V kabině teď navazuje na dobré vztahy s reprezentanty Košťálkem, Liborem Hájkem, Lukášem Sedlákem nebo Jáchymem Kondelíkem.

S extraligou se Gazda naposledy na rok loučil 30 body (17+13) v 52 zápasech za Kometu, ještě lépe hrál ve Skandinávii (52/12+23). „Pro mě je každý krok v kariéře důležitý. Ale když to vezmu od začátku, jsem rád, že se Dynamo vůbec s nabídkou ozvalo. To mě potěšilo,“ vážil si zájmu zlínský rodák.