Smůla pro Kalvacha! Po skvělém startu se v Kataru vážně zranil a má po sezoně

Lukáš Kalvach utrpěl v nedělním utkání vážné zranění pravého kolena a do konce sezony bude mimo hru
Lukáš Kalvach utrpěl v nedělním utkání vážné zranění pravého kolena a do konce sezony bude mimo hruZdroj: Profimedia.cz / ČTK / imago sportfotodienst / NOUSHAD
ČTK, iSport.cz
Ostatní ligy
Český fotbalista týmu SC Katar Lukáš Kalvach utrpěl v nedělním utkání ligového poháru vážné zranění pravého kolena a do konce sezony bude mimo hru. Třicetiletý člen širšího kádru reprezentace by měl v příštím týdnu s přetrženým předním zkříženým vazem podstoupit operaci. ČTK o tom informoval Roman Brulík z agentury RBR SportConsult, která záložníka zastupuje.

„Po vynikajícím startu našeho týmu do ligy mě o to víc celá věc mrzí. Je to život, zranění k vrcholovému sportu prostě patří. I když jsem tak vážné zranění v kariéře ještě nikdy neměl, nezbývá, než se maximálně soustředit na návrat,“ uvedl Kalvach.

V příštím týdnu by měl bývalý kapitán Viktorie Plzeň absolvovat operační zákrok na vyhlášené klinice v Dauhá. „Jsem si jistý, že i díky skvělým podmínkám pro operaci i následnou rehabilitaci na klinice Aspetar vše proběhne dobře a já se budu moci se začátkem příští sezony zapojit zpět do přípravy s týmem,“ doplnil Kalvach.

Českému záložníkovi se před zraněním start do nového angažmá vydařil. Jeho celek je po šesti zápasech katarské ligy s bilancí čtyř výher a dvou remíz jen o skóre druhý. Kalvach si připsal gól a asistenci a v prvních třech kolech byl vždy nominován do ideální sestavy. V nedělním duelu ligového poháru tým SC Katar zvítězil nad al-Arábí vysoko 6:1.

Kalvach zamířil do oblasti Perského zálivu k prvnímu zahraničnímu angažmá poté, co mu po konci minulé sezony vypršela smlouva ve Viktorii Plzeň. Na kontě má pět startů za reprezentační „áčko“ a jeden gól. V příštích měsících ho ale ani národní mužstvo nebude moci využít.

