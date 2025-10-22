Hyský před Římem: Je to masakr. Plzni chybí zraněný Vydra, odletěl také Nedvěd
Jako hráč zažil v dresu Slavie památnou postupovou odvetu čtvrtfinále poháru UEFA proti AS Řím na jaře 1996. Pražané na italské půdě prohráli 1:3, ale vstřelený gól venku v součtu s domácí výhrou stačil k postupu do semifinále. Martin Hyský (50) zažije ve čtvrtek premiéru na evropské scéně v roli trenéra, ve středu dopoledne s výpravou Viktorie zamířil na těžký duel v rámci hlavní fáze Evropské ligy. Mužstvo se musí obejít bez zraněného kapitána Matěje Vydry, s výpravou odletěl do Itálie i reprezentační manažer Pavel Nedvěd. „Určitě trošku nervózní jsem,“ přiznal Hyský v rozhovoru s novináři na letišti před odletem.
Jak se cítíte v Plzni na startu angažmá?
„Musím říct, že je to masakr. Rozjezd je složitý, ale těším se na to. Jsem plný energie, připravený mužstvu maximálně pomoct k tomu, aby bylo úspěšné.“
S jakým cílem do Itálie odjíždíte?
„Budeme spokojeni s pozitivním výsledkem. Řeknu to takhle - do každého zápasu jdete s tím, že chcete vyhrát. Každý bod z Říma je velkým plusem. Budeme chtít být odvážní, což nám může přinést dobrý výsledek.“
Jste nervózní?
„Určitě trošku nervózní jsem, to k tomu patří. Každý hráč i trenér musí být před zápasem nervózní. Uvědomuji si, že nás čeká těžký soupeř. Věřím, že s úvodním hvizdem to hlavně z hráčů spadne. Jak už jsem říkal - já se budu snažit klukům co nejvíc pomoct.“
Pamatujete si na zápas na AS Řím, který jste v dresu Slavie zažil jako hráč v úspěšné sezoně 1995/96?
„Mám na to pozitivní vzpomínky. Podařilo se nám tenkrát postoupit do semifinále poháru UEFA. Moc dobře vím, s jakým štěstím jsme čtvrtfinále proti AS tehdy přešli. První zápas v Praze se hrál pro Římany na složitém terénu. V odvetě jsme prohráli 1:3, ale díky vstřelenému gólu v závěru prodloužení jsme postoupili dál do semifinále. Byl to těžký zápas, výborné, bouřlivé prostředí. V poločase odvety jsme hráli 0:0, pak přišli do kabiny a říkali si, že to bude v pohodě a uhrajeme to. Ale po prvním inkasovaném gólu se atmosféra na stadionu úplně změnila. Nakonec jsme dvojzápas šťastně vyhráli a díky gólu Jirky Vávry postoupili do semifinále.“
Vy jste hrál oba zápasy, v Praze jste mohl skórovat.
„V prvním zápase jsem nastoupil v průběhu druhého poločasu, trefil břevno. Škoda, při výsledku 3:0 mohl být odvetný zápas trošku klidnější. Postup do semifinále poháru UEFA byl pro mě asi největší klubový úspěch kariéry, celá sezona 95/96 byla skvělá.“
Jaký je současný AS Řím, který čeká Plzeň ve čtvrtek?
„Je to top mužstvo. Skvělí hráči, velmi zkušený trenér (Gian Piero Gasperini), který má jasný herní styl. Čeká nás ohromná intenzita, kvalita. Určitě jde o jeden z nejlepších týmů, který má myšlenky na to, aby Evropskou ligu vyhrál.“
Do Itálie odlétáte bez kapitána Matěje Vydry, je to velká komplikace?
„Vypadnutí každého hráče z kádru je komplikace. Speciálně Matěj je hráč, který v poslední době táhne Plzeň a má velmi dobrou formu. Ale kádr je v Plzni velmi dobrý, dostanou šanci jiní hráči. Má první slova k týmu byla, že vidím a cítím, že jsou tady kvalitní hráči. Takový výpadek nahradíme. Kdo bude místo Matěje začínat, to si necháme ještě pro sebe.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Záhřeb
|2
|2
|0
|0
|6:2
|6
|2
Midtjylland
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|3
Braga
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|4
Aston Villa
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|5
Lyon
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|6
FC Porto
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|7
Lille
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|8
Plzeň
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|9
Real Betis
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|10
Freiburg
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|11
Ferencváros
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|12
Panathinaikos
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|13
Celta Vigo
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|14
Basilej
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|15
GA Eagles
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|16
AS Řím
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|17
Brann
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|18
Genk
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|19
Young Boys
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|20
Fenerbahce
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|21
Ludogorets
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|22
Stuttgart
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|23
Sturm Graz
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|24
FCSB
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|25
Nottingham Forest
|2
|0
|1
|1
|4:5
|1
|26
CZ Bělehrad
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|27
Boloňa
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|28
Celtic
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|29
PAOK
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|30
M. Tel-Aviv
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|31
Nice
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
|32
Rangers
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|33
Utrecht
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0
|34
Salcburk
|2
|0
|0
|2
|0:3
|0
|35
Feyenoord
|2
|0
|0
|2
|0:3
|0
|36
Malmö
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
- Osmifinále
- Play-off