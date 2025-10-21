Nechutnou a tvrdou Atalantu může skolit jednoduchý útok. Pomůže osobky prorazit Markovič?
Formace 3-4-2-1, obrovská intenzita pohybu, přímočaré útoky, bránění jeden na jednoho… Jako by Slavii v Lize mistrů čekalo její zrcadlo. Atalanta je už roky tuze hladovou štikou na poli nejen italského fotbalu, tuto sezonu ale vykročila do nové éry pod koučem Ivanem Juričem. „Zatím se hledá,“ říká ve své tradiční analýze expert a trenér Petr Ruman. V čem přesně může pomoct gólman Jakub Markovič?
O herním stylu
„Už roky využívá systém na tři stopery podobný tomu, který v minulých letech praktikovala Slavia. Tu připomíná ve více ohledech, třeba tím, jak musí být hráči fyzicky i mentálně připravení na obrovsky vysoké tempo a přepínání. V defenzivě i ofenzivě jsou klíčoví wingbeci, jinak dopředu hraje Atalanta přímočaře a jednoduše. Hlavní devízou byl vždy kvalitní represink po ztrátě, ten už ale není tak intenzivní jako za let kouče Gian Piera Gasperiniho.“
Hra proti míči
„Ve zmíněném represinku bývala Atalanta jedním z nejagresivnějších týmů v Evropě, v této sezoně ji ale intenzita tlaku na soupeře spadla v Itálii do podprůměru. Další důležitý aspekt, hru jeden na jednoho po celém hřišti, ale nadále plní. Na hřišti vytvoří dvojičky, každý hráč má svého soupeře a tomu se až extrémně pečlivě věnuje. Kdyby si zašel na kafe, hráč Atalanty s ním půjde také. Slávistický hráč tak jen zřídka dostane přihrávku do volného prostoru. Pokud se stopeři dokážou vymanit z osobky a rozehrát, Italové se zasouvají do formace 5-2-1-2 a čekají na možnost opět zapresovat.“
Hráči Atalanty hrají osobně po celém hřišti. Jakmile dostane protihráč přihrávku, přiběhne jeho osobní strážce a nenechá mu metr volného prostoru. • iSport
Hra s míčem
„Ve 3-4-2-1 se pod útočníkem pohybují dvě desítky, které si hledají prostor všude po hřišti. Na rozdíl od Interu není cílem Atalanty dlouho držet míč, ale rychle nalézt spoluhráče v meziprostoru. Hráči chtějí hrát co nejrychleji dopředu a k tomu si vypomáhají rotací wingbeků a záložníků. Když už se Atalanta celkem prostým způsobem dostane do útočné třetiny, chce vytvořit na křídle přečíslení či situaci jeden proti jednomu. Současný ofenzivní systém není žádná taktická lahůdka, ale benefituje z velkých ofenzivních individualit.“
Přednosti
„Co se týče fyzické připravenosti, Slavia rozhodně našla vyrovnaného soupeře. Italové jsou schopni makat ve vysokém tempu po 90 minut. Dlouho nastavené principy také vytváří automatismy, hráči si dobře vyhoví. Styl Atalanty také soupeře neustále stresuje a nutí ke ztrátám.“