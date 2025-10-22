Řepka na křtu Jágrovy knihy: Zastavil čas. Jestli měl koule dát tam všechno, budu rád
Sám nyní prožívá dost speciální období. Ještě než ale Tomáš Řepka (51) v listopadu uvede v kinech svůj očekávaný film, nenechal si jako host ujít slavnostní křest knihy Jaromíra Jágra. S hokejovou legendou se bývalý fotbalista podle svých slov zná dlouhé roky. Od dob, kdy ještě hrával za Spartu. „Dodneška normálně nevím, jestli je sparťan, ale myslím si, že není,“ usmíval se pověstný bouřlivák. A už se nemůže dočkat, až si v oficiální biografii přečte něco, co o kladenské ikoně neví. A prý toho ví hodně.
Vybavíte se, kdy začalo vaše přátelství s Jaromírem Jágrem?
„S Jardou se znám už strašně dlouho. To je strašně let, ještě snad když jsem byl na Spartě. Jezdil jsem se na něj dívat, když byl tedy na Kladně. On se vrátil zrovna z Ameriky, pak šel do Ruska. Na Kladně jsme se vídávali pravidelně.“
Víte, jestli se na vás byl někdy podívat, když jste hrával za Spartu?
„Jo, to nevím. Dodneška normálně nevím, jestli fandí Spartě, jestli je sparťan, ale myslím si, že není.“ (usmívá se)
A jaké první dojmy máte z Jágrovy knihy, kterou dával dohromady 13 let?
„Je to úlet. Super. Moc jsem se na ni těšil. Fakt je nádherná. Doufám, že se o něm něco nového dozvím. Vím o něm spoustu věcí. Jestli na to měl koule a dal tam všechno, budu jenom rád.“
Předpokládám, že vás potěšilo, že v 53 letech opět začal hrát, viďte?
„Zaplaťpánbůh, že už začal hrát. Klobouk dolů před ním. Obdivuju ho, jak se v jeho věku udržuje, že má pořád chuť. A hlava mu funguje tak, že se na zápas pořád dokáže připravit. To je až neuvěřitelný. Opravdu smekám.“
Umíte si vůbec představit, že byste ve stejném věku sportoval na stejné úrovni?
„Dokážu si představit spoustu věcí, ale tohle fakt ne. Bude mi brzy 52 let a je pro mě nepředstavitelné, že se připravuji stejně jako on na ligu a přidávám si tréninky navíc, protože vím, jak si Jarda sám přidává. Donedávna jsem ještě kopal B třídu, A třídu, okres a i na to se musíte připravit. A bylo to hrozně bolavý.“
Ještě když jste hrál fotbal na profesionální úrovni, inspiroval vás Jágr v něčem?
„Pro všechny sportovce je inspirací. Musí být. To je přesně ten příkladný sportovec, i když nechci říkat takový ten správný komunistický sportovec, jak se dřív říkalo, ale splňoval úplně všechny atributy, které by měl profík mít. Je to i vidět na jeho dlouhověkosti, jak ho pořád baví hokej, žije pro to. Pro mě je to až neuvěřitelný. Jarda prostě zastavil čas.“