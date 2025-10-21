Nedvěd o faulu sparťana Rašky: Tohle musí vyhodnotit! Kdyby hrál druhou ligu...
Osudové koleno, po něm dva drtivé údery. Třaskavý a vyrovnaný duel extraligy mezi Spartou a Třincem v negativním duchu „rozhodl“ domácí Adam Raška, bývalý Ocelář. Pětiminutovým faulem ve třetí části vyrobil dlouhé oslabení, v němž Slezané trestali. Z hlavního města si odvezli výhru 4:1. „Určitě to byl klíčový moment,“ řekl ke stěžejní přesilovce třinecký Ondřej Kovařčík, který měl prsty v obou klíčových akcích. O nápravu se Sparta pokusí už ve středu, kdy nastoupí s Vítkovicemi.
Třinec si zamanul, že energii ze Sparty zkusí vyždímat hned na startu jejího náročného týdne. Pomohl mu nejen brzký gól po lahůdkové teči Oscara Flynna. Oceláři mohli vedení v úvodu několikrát znásobit, rozehrávka domácích vázla. Velký kiks si sparťané vybrali v jedenácté minutě, jenže osamocený David Cienciala ztroskotal na výtečném zákroku brankáře Jakuba Kováře.
Toho hosté litovali hned záhy. Volný kotouč před brankou doklepl do sítě Roman Horák, čímž zaznamenal jubilejní 100. zásah v extralize. „Je to hezké, samozřejmě jsem o tom nevěděl. Ale tentokrát to nic neřešilo, což je škoda. Nepomohli jsme si přesilovkou, to rozhodlo. Udělali jsme obecně dost chyb s pukem, ztráty byly,“ přiznal jediný střelec domácích.
Pražané se sice s tempem srovnali, šance přibývaly na obou stranách. Zdálo se, že velký příběh rivalů posledních let spěje do prodloužení. Jenže ve třetí třetině si bojovný Adam Raška aktivně hledal další srážku, přičemž nevyhodnotil pohyb Miloše Romana. Zasáhl tak jen koleno slovenského útočníka, sudí pak u videa rozhodli o vyšším trestu. Nepřerušovanou přesilovku Třinec dvakrát zužitkoval.
Trenér domácích Jaroslav Nedvěd s výrokem neměl problém. „Adam hraje extraligu, tohle musí vyhodnotit. Musím si hráče nabrat do jízdy, přimáčknout ho na mantinel a je hotovo. Kdyby hrál druhou ligu, tak bych to chápal,“ popisoval jasně sparťanský kouč.
Přibyde back-to-back zápasů?
Mrzelo ho, že Pražané před trefou Třince na 2:1 nedokázali u modré čáry vytlačit puk do neutrální zóny. Hodně se o to zasloužil Ondřej Kovařčík, který pak na hraně nedovoleného zákroku zasáhl brusle Martinše Dzierkalse. „Dostali jsme se do klinče hokejkou, sparťan tam upadl, ale nemyslím, že by to byl faul. Hokejka tam zůstala viset, nějak jsme se zkřížili,“ hájil se třinecký forvard, jenž v pokračující výhodě ještě prostřelil Kováře na 3:1.
Třinec tak oslavil desátý skalp z jedenácti klání. Spartu ve středu čeká druhý zápas ve dvou dnech, což je situace, kterou zažila už v předchozí sezoně. Tehdy v půlce listopadu přivítala Pardubice a hned nato Olomouc, oba duely ovládla.
Po takzvaných back-to-back duelech v české nejvyšší soutěži v minulosti volal třeba reprezentační trenér Radim Rulík, jelikož národní tým na mistrovství světa zápasy v těsném závěsu absolvuje pravidelně. „Požadavek jsem slušně vznesl, ale prý to nejde kvůli sponzorům. Pro hráče by to bylo lepší,“ pověděl kouč vloni v listopadu před Karjala Cupem, úvodním turnajem Euro Hockey Tour.
Sparťanům náročnější vsuvka tolik nepřekáží. „Všichni jsou tak nějak zvyklí, hrajeme takto v play off, není to nic nového. Samozřejmě je program náročný, musíme se najíst, zregenerovat. Mohlo by se tak ale občas hrát. Je to otázka na lidi, kteří dělají rozpisy, ne na mě,“ pronesl Horák.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|15
|10
|2
|1
|2
|49:31
|35
|2
Brno
|16
|9
|0
|2
|5
|43:42
|29
|3
Plzeň
|15
|8
|1
|2
|4
|33:25
|28
|4
Olomouc
|16
|9
|0
|1
|6
|40:40
|28
|5
Č. Budějovice
|16
|9
|0
|0
|7
|48:37
|27
|6
Pardubice
|16
|7
|2
|1
|6
|46:38
|26
|7
Vítkovice
|15
|6
|3
|1
|5
|46:38
|25
|8
Liberec
|16
|8
|0
|1
|7
|37:36
|25
|9
Mountfield
|15
|5
|4
|0
|6
|38:34
|23
|10
K. Vary
|16
|7
|0
|1
|8
|35:39
|22
|11
Sparta
|16
|6
|1
|0
|9
|43:42
|20
|12
M. Boleslav
|16
|5
|1
|1
|9
|31:41
|18
|13
Kladno
|16
|4
|1
|3
|8
|33:46
|17
|14
Litvínov
|16
|2
|0
|1
|13
|24:57
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž