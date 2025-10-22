Surovčík v akci i pomoc od Priskeho. Nejsme v tom sami, říká Loučka o krizi béčka
Deset vstřelených branek z nich dělá nejhorší tým druholigové tabulky. Nikdo jiný jich nemá méně. A fotbalisté béčka Sparty vyšli gólově naprázdno také v úterní dohrávce desátého kola proti Příbrami, které na domácím hřišti podlehli 0:1. Zůstávají tak na čtrnáctém místě tabulky. „Mentální regenerace probíhá u kluků vcelku rychle,“ popsal práci s mladým mužstvem trenér Luboš Loučka, jenž měl v posledních dvou utkáních k dispozici také brankáře Jakuba Surovčíka z áčka.
Znovu jste vyšli ze zápasu bez vstřeleného gólu. Překvapil vás příbramský defenzivní blok, který fungoval velmi dobře?
„Obrázek dalších utkání je hodně podobný. Myslím, že co hráli Příbramští, není výjimka. Bohužel spousta týmů ve druhé lize má takový přístup v defenzivní fázi. Věří si na to a vědí, z čeho a jak nás uštknout. Jak jsme dali soupeři náboj, a dostal se do vedení, je to potom hrozně složité. Má vzadu čtyři pět velkých a silných defenzivních hráčů. A i když jsme se snažili nepřehrávat situace a jít rychleji do boxu třeba i přes centry, tak to dneska prostě nevyšlo.“
Existuje ideální scénář, jak to prolomit?
„Je to o individuální kvalitě na naší i soupeřově straně. Nechci říct, že jsme byli neodvážní a nekvalitní v soubojích jeden na jednoho, ale samozřejmě nám hodně centrů ulétlo. Chyběla větší kvalita v podobných situacích, což byl jeden ze zásadních bodů, proč se nám nepodařilo vyrovnat nebo otočit výsledek utkání.“
Co prožívá trenér na lavici, když mužstvo drží balon, ale nedostává se do vyložených šancí?
„To už je hodně o invenci kluků na hřišti. Snažím se je samozřejmě nějak navést. Ale určitě bych to nenazýval beznadějí. Spíš jim moc přeju, aby se jim nějaká akce povedla, dostali se do šance, vyrovnali a chytili zase další energii a další dech.“
A konkrétní rady?
„Proti devítičlennému bloku na velkém vápně je složité se proháčkovat středem. I když se nám to nakonec podařilo, Moudras (Lukáš Moudrý) se dostal do šance. Ale je potřeba otáčet hru a vyčkat, až vzdálenosti na souboj budou lepší, výhodnější. To je asi tak všechno, jak jim můžu dát z lavičky nějakou zbraň.“
Hodně aktivní byli Romanové Horák a Mokrovics, kteří už byli i součástí kádru áčka. Proč jste je po hodině hry vystřídal?
„To bylo plánované, čistě z preventivních důvodů (oba odehráli celé páteční utkání proti Prostějovu).“
Přitom v té fázi utkání by se vám jistě ještě oba hodili…
„Samozřejmě. Výsledek by byl možná jiný, kdyby byli na hřišti. A možná taky ne. Musíme všichni respektovat, že kluci jsou mladí a nehrajeme jen teď a tady. Jde o to, aby hráli fotbal ještě za deset, dvanáct, patnáct let. A ne pro to, aby otočili zápas s Příbramí.“
Takže sledujete jejich stav a podle toho se rozhodujete už dopředu?
„Tahle práce je asi nejzásadnější. Nechci říct, že za to zodpovídá jeden člověk, ale máme nějaká svá interní pravidla a všichni je respektujeme. Tak to prostě je.“
Hlavně nepanikařit
Už podruhé v řadě jste měl k dispozici Jakuba Surovčíka, náhradního gólmana z áčka. Jaká je ohledně něj domluva?
„Na každý zápas jiná. Máme několik kluků, kteří rotují v brance. A vždycky je to na domluvě v sekci trenérských gólmanů na úrovni áčka a béčka, kteří rozhodnou, kdo teď bude ideální volbou pro každý zápas.“
Začátek sezony odchytal v béčku Daniel Kerl, jenž přišel v létě z Táborska a posunul se na pozici trojky v prvním týmu. Tentokrát sledoval utkání s Příbramí z tribuny. Proč?
„Na to vám ani nemůžu odpovědět, protože to nevím.“
Prostě jste dostal informaci, že není k dispozici?
„V tomhle má velké slovo úsek trenérských brankářů. Ti se domlouvají mezi sebou. Takže bych vám rád odpověděl, ale já to prostě nevím.“
Surovčík vychytal dvě velké šance, ale stejně jste si připsali devátou porážku v této sezoně. Jak to prožívají mladí kluci, kteří na to dosud nebyli zvyklí?
„Není to nic příjemného. Myslím si, že po vydařeném utkání v Prostějově (2:1) jsme na spoustu věcí navázali, ale bohužel nedopadl výsledek. Nechci říct, že kluci jsou splachovací. To absolutně ne, mají to v hlavách. Nicméně mentální regenerace u nich probíhá vcelku rychle. A je to prostě na mně a na mém týmu, abychom je dostali co nejdřív do formy.“
Ani pro vás to nemůže být snadné. Jste u týmu už téměř dva roky a dlouhé série proher se opakují.
„Trochu jste to řekl sám. Není to situace, která nás potkala poprvé. Musíme víc pracovat a hlavně zůstat v klidu, ať se děje, co se děje. Když se nám nedařilo, myslím, že jsme nezměnili styl práce a filozofii. A nezměnili jsme ji ani ve chvíli, kdy se nám na konci jarní části minulé sezony dařilo. Je potřeba nepanikařit, věřit a pracovat dál.“
Jste pořád na trenérském začátku. Co si berete z podobných výsledkových krizí?
„Když jsme tohle zažívali poprvé, bylo to složitější. Přemýšleli jsme, co a jak bude za čtrnáct dnů. Teď víme, že musíme jít den po dni. Kluci jsou v určitých ohledech nevyspělí, musíte s nimi každý den pracovat a nekoukat se, jestli tohle je zrovna zásadní zápas, který zlomí špatnou sérii. Ta práce bude dlouhodobá. Věděli jsme od začátku, že tohle může přijít. Samozřejmě jsme si to nepřáli, ale jsme v ní znovu. Tak to prostě je. Musíme zachovat klid a vytvořit klukům podmínky k tomu, aby další zápas zvládli.“
A taky trochu zapomenout? Vypustit to z hlavy?
„To nejde. Samozřejmě tohle nemůžu. Podívám se na zápas hned několikrát, udělám si analýzy. Pak odjedu domů. A rodina je pro mě zásadní. Uvědomím si, že je to jen fotbal. A teď to neberte tak, že by mi ty výsledky byly jedno. To určitě ne. Ale objetí mých synů je pro mě každodenní velkou energií.“
Pomáhá vám osobně také přítomnost Briana Priskeho, kterému jste dělal v áčku asistenta?
„Je jedním z faktorů, který vám dává energii. A víte, že v tom nejste sám. Ale obecně v béčku cítíme velkou podporu celého klubu. Ať už je to vedení Sparty nebo trenérský úsek A-týmu. Žijeme dohromady tím vším a taky se o tom bavíme, rozebíráme, co by šlo a nešlo udělat.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|13
|10
|2
|1
|31:11
|32
|2
Táborsko
|13
|10
|1
|2
|30:11
|31
|3
Opava
|13
|6
|6
|1
|21:10
|24
|4
Artis
|13
|7
|3
|3
|20:14
|24
|5
Žižkov
|13
|7
|2
|4
|19:19
|23
|6
Slavia B
|13
|6
|1
|6
|23:14
|19
|7
Příbram
|13
|6
|1
|6
|13:20
|19
|8
Ústí
|13
|5
|3
|5
|23:20
|18
|9
Baník B
|13
|5
|3
|5
|22:19
|18
|10
Prostějov
|13
|4
|2
|7
|15:20
|14
|11
Chrudim
|13
|3
|5
|5
|16:25
|14
|12
Č. Budějovice
|13
|4
|2
|7
|12:22
|14
|13
Jihlava
|13
|3
|3
|7
|13:18
|12
|14
Sparta B
|13
|4
|0
|9
|10:27
|12
|15
Vlašim
|13
|2
|4
|7
|15:19
|10
|16
Kroměříž
|13
|3
|0
|10
|11:25
|9
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup