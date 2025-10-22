Slavia na Atalantě: velká šance pro Prekopa? Trpišovský přiznal, že změny přijdou
Od prvního výstřelu sezony hledá mistr Česka lehkost a sebejistotu. Místo slibovaného výkonnostního vzestupu upadl do marnosti. Vrcholem bylo ničemné sobotní vystoupení proti Zlínu (0:0), nehodné věhlasu klubu. Na nápravě se usilovně pracuje. První ukázka přicházející svěžesti by měla být vidět ve středu v Bergamu. Fotbalisté Slavie svedou v Itálii třetí bitvu v Lize mistrů. Otázka dne zní: bude v základní jedenáctce „vymodlený“ Erik Prekop?
Pohled do statistik trýzní duše kovaných slávistů. Poslední tři soutěžní partie Trpišovského party si byly v jedné věci podobné jako vejce vejci – červenobílá armáda nebyla nebezpečná na soupeřově polovině. Nebýt geniální střely Vasila Kušeje v derby se Spartou, skončila Slavia třikrát v řadě na nule.
Což o to, takové období v sezoně přijde. Zapaříte několik vyložených příležitostí, rány namíříte do konstrukce nebo vám v klíčové chvíli zdivočelý balon zlomyslně na drnu uskočí. Lamentujete nad nepřízní osudu a čekáte, že brzy narazíte na madam Štěstěnu.
No jo, jenže tohle není případ současné Slavie. Před třemi nedělemi, v rámci ligové fáze Ligy mistrů, padla v Miláně s Interem 0:3. Vykázala pouhou jednu střelu na bránu a v kolonce očekávaných gólů (xG) úděsné číslo 0,11.
O pár dní později se český mistr představil na Spartě (1:1). Vstřelil úvodní branku Kušejem z dvaceti metrů do šibenice, aby si pak, byť v početním oslabení, připravil už pouze jedinou příležitost.
Co na to parametr xG? 0,50. Když se Slavia vrátila do práce po reprezentační přestávce, zostudila se výkonem proti Zlínu (0:0). V obvyklé pohodě, řekněme v té z minulé titulové sezony, by si vytvořila deset čistých gólovek. V sobotu ale neměla téměř žádnou, sledované xG „vytáhla“ na číslo 0,51…
Proto se ve středu v Gewiss Stadium očekává mnohem zlepšený výkon v ofenzivní zóně. Pokud chce Slavia uspět, musí být zase nebezpečná. Jinak to v Lize mistrů nejde. A ani nepůjde.
Těžká hlava s útočníky
Otázkou je, pro jakou variantu sestavy se trenérský štáb Jindřicha Trpišovského rozhodne. Proti Interu nastoupil i kvůli zdravotnímu limitu Tomáše Chorého bez klasického útočníka, na špici sestavy poletoval diblík Kušej. Nutno říct, že úplně zbytečně. Proto se čeká, že ve středu dostane šanci klasický hrot.
Jenže kdo?
Tomáš Chorý se motá v průměrnosti, Mojmír Chytil je momentálně spíš třetím vzadu, proto se naskýtá životní šance pro Erika Prekopa. Realizační tým si na konci přestupního termínu vymodlil jeho příchod do Slavie, odměnou pro Baník byl balík peněz a tři kvalitní hráči k dobru. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík hlásil, že jde o posilu rovnou do základní sestavy.
Jenže člen širšího kádru slovenské reprezentace – jemně řečeno – moc nehraje. V základní sestavě byl jen jednou, hned na úvod nového angažmá, od té doby začíná zápasy na lavičce. V osmi soutěžních duelech nasbíral jen 124 minut. Dostane konečně extrémní porci důvěry?
„Nahoře nastoupíme v jiném složení než na San Siru,“ potvrdil personální změny na předzápasové tiskové konferenci Jindřich Trpišovský. Na otázku, zda je variantou Erik Prekop, odpověděl takto:
„Věřím, že se Erik dočká premiéry v Lize mistrů. Houšťa (asistent Houštecký) s ním měl individuální video, proti Zlínu byl v dobrých pozicích, měl tam zajímavé náběhy, ale mnohdy jsme ho neviděli. To je pro útočníky nejtěžší – zvyknout si na hráče, co hrají za nimi. Jeden příklad: Isak v Liverpoolu. Věřím tomu, že nám Erik proti Atalantě pomůže jako třeba v Liberci, kdy připravil gól. Je možné, že se do zápasu dostane.“
Ať bude hrát Prekop od začátku, nebo na hebký mech trávníku Gewiss Stadium vyběhne až v průběhu utkání, bude chtít přispět k bodovému lupu. Slavii teče v ligové fázi soutěže do bot, ze dvou zápasů získala jen bod za divokou remízu 2:2 s Bodö/Glimt. Kdyby padla i v Bergamu, sen o postupu do vyřazovací fáze by se téměř jistě rozplynul.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|3
|3
|0
|0
|13:3
|9
|2
Inter Milán
|3
|3
|0
|0
|9:0
|9
|3
Arsenal
|3
|3
|0
|0
|8:0
|9
|4
Dortmund
|3
|2
|1
|0
|12:7
|7
|5
Manchester City
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|6
Bayern
|2
|2
|0
|0
|8:2
|6
|7
Newcastle
|3
|2
|0
|1
|8:2
|6
|8
Real
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|9
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|9:4
|6
|10
Karabach
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|11
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|8:6
|4
|12
Tottenham
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|13
Marseille
|2
|1
|0
|1
|5:2
|3
|14
Club Brugge
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|15
Sporting
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|16
Frankfurt
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|17
Liverpool
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|18
Atlético
|3
|1
|0
|2
|7:8
|3
|19
Chelsea
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|20
Galatasaray
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|21
Atalanta
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|22
Neapol
|3
|1
|0
|2
|4:9
|3
|23
Saint Gilloise
|3
|1
|0
|2
|3:9
|3
|24
Juventus
|2
|0
|2
|0
|6:6
|2
|25
Bodo/Glimt
|2
|0
|2
|0
|4:4
|2
|26
Pafos
|3
|0
|2
|1
|1:5
|2
|27
Leverkusen
|3
|0
|2
|1
|5:10
|2
|28
Monaco
|2
|0
|1
|1
|3:6
|1
|29
Slavia
|2
|0
|1
|1
|2:5
|1
|30
Villarreal
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|31
FC Kodaň
|3
|0
|1
|2
|4:8
|1
|32
Olympiacos
|3
|0
|1
|2
|1:8
|1
|33
Kajrat
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|34
Benfica
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|35
Bilbao
|2
|0
|0
|2
|1:6
|0
|36
Ajax
|2
|0
|0
|2
|0:6
|0
- Osmifinále
- Play-off