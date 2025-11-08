Rulík: Úspěch může mít jenom tým, byli jsme všude pozdě. Nejde nám to nastavit od začátku
PŘÍMO Z FINSKA | Tohle Radim Rulík nezná. Po nástupu do pozice kouče hokejové reprezentace začal kácet jednu překážku za druhou, soupeři v evropské Tour marně hledali protizbraň na oživlou a zábavnou souhru jeho souboru. Na startu olympijské sezony to jsou Češi, kteří zatím moc netuší, kudy a jak se dobrat výsledku, za nějž se udělují body. Podle trenéra je to dané obrovskou kvalitou protivníků. „Směrem do kabiny jsem říkal, že na to jednoznačně máme. Ale je potřeba si srovnat hlavu, jaký hokej může být úspěšný. Je nutné přepnout na vyšší úroveň, než na jakou jsou hráči zřejmě zvyklí,“ podal svůj pohled na výkon vedoucí k porážce 2:4 s Finy v Tampere.
Ve čtvrtek se Švédy 10 střel na branku po dvou třetinách, nyní s Finy 11. Začátky hráči nechytají, v čem je problém?
„Jo, to kdybych věděl... Musím říci, že je to jednoznačně pravda, soupeř byl první dvě třetiny jasně lepší. Bruslařsky, v kompaktnosti a od toho se to všechno odvíjelo. My jsme nestíhali. Oproti nim jsme neměli nohy. Oni byli rychlejší, důraznější, silnější v soubojích, silní na puku neskutečně. Jsem na třetím EHT v listopadovém termínu a podle mě je to nejsilnější Finsko, jaké jsem měl možnost poznat. Předešlé týmy rozhodně neměly tu kvalitu jako dnešní soupeř. Ale to nás neomlouvá, dvě třetiny jsme tahali za kratší konec. Neměli jsme pohyb, v hokejových činnostech jsme byli všude pozdě. Byli daleko lepší.“
Až ve třetí třetině jste se vzchopili…
„Zahráli jsme ji nejlépe. A to, o čem jsem mluvil v kabině, bylo, že jak jsme byli schopní odehrát třetí třetinu, tak potřebujeme hrát i první dvě. Nám nestačí jenom jedna třetina. My najednou zjistíme, co už vůbec nefunguje a co by mohlo fungovat a jsme schopní to změnit. Zatím nám to nejde nastavit od začátku. Směrem do kabiny jsem říkal, že na to jednoznačně máme. Ale je potřeba si srovnat hlavu, jaký hokej může být úspěšný. Každý hráč přemýšlí samozřejmě o sobě, což nikomu nezazlívám, ale úspěch může mít jenom tým. A za druhé je nutné přepnout na vyšší úroveň, než na jakou jsou hráči zřejmě zvyklí.“
Jsou soupeři na vaše hráče připravení lépe oproti minulosti?
„Já si myslím, že to vůbec nehraje roli. Myslím, že Fini, Švédové mají určitou strategii v tom, jaké stavějí týmy na přípravné turnaje EHT. Oni vezmou méně zkušené hráče, nemají s tím problém, protože disponují velkým počtem hráčů, které postupně obehrávají, ale pak mají sezonu – tak to cítím – které dávají velkou důležitost a nasadí z 80 procent to, co v Evropě mají, a já si myslím, že je to právě tato sezona. Švédové i Finové mají velmi silná mužstva a Švýcaři to samé. Ti dva roky obehrávali mladé kluky, všechno prohrávali na EHT, nic z toho nebylo, protože na MS postavili zkušený, silný tým a byli dvakrát ve finále. Každá země má svou strategii. Opravdu je potřeba podívat se, proti komu hrajeme. Dneska Finové tu kvalitu jednoznačně ukázali, stejně jako Švédové.“
Švýcaři? Žádní nazdárci
Když se podíváme na náš tým, čtvrtá formace se aspoň trochu prosadila, podobně jako ta ve čtvrtek.
„Tak možná je to tím, že chodí většinou na čtvrté formace soupeře, ty také nebudou mít takovou údernost, ale nemám to úplně vysledované. Každopádně naše čtvrtá formace odehrála dobré utkání, možná sehrálo roli, že byli čerství. Byli jsme navíc hosté, ne domácí, soupeř si nasazoval. Jejich první formace byla velice kvalitní.“
Jak moc mrzí proti Finům nedotáhnuté brejky dva na jednoho? Byly tam dva, možná tři.
„Dvě byly stoprocentní. Je to o realizaci v dané rychlosti. Někdy se to povede, někdy ne. Dnes se nám to nepovedlo.“
Co jste říkal perfektnímu způsobu, jakým Finové přecházeli střední pásmo?
„Je to dané tou kvalitou, neodskakují jim puky, jsou výborně silově vybavení, dají si to za nás a jsou schopni si puky vybojovat nebo tam jsou ještě dřív než my. Reagovali jsme na to po první třetině, pak se to malinko zlepšilo, nejlepší to bylo až ve třetí třetině, ale to už bylo pozdě.“
Je toto všechno varování před nedělním duelem se Švýcarskem?
„Není to varování, jen to dokumentuje to, co jsem teď říkal. Švýcaři vozili dva roky mladé hráče s cílem, aby se obehrávali na mezinárodní úrovni. Teď vzali snad osm finalistů mistrovství světa, to je přece kvalita, žádní nazdárci.“
Máte jasno o nedělní sestavě na Švýcary?
„Kdybych nebyl na tomhle rozhovoru, tak už to bude hotové… Až ho skončím, půjdeme sestavu s kolegy udělat. Hráčům jsem slíbil, že do půlhodiny jim sestavu dám. Nejdřív se to dozví hráči.“
Tabulka turnaje
|1.
|Švédsko
|2
|2
|0
|0
|0
|11:4
|6
|2.
|Švýcarsko
|2
|1
|0
|0
|1
|6:9
|3
|3.
|Finsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|4.
|Česko
|2
|0
|0
|0
|2
|3:7
|0