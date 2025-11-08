Předplatné

Titul číslo 101! Djokovič v Aténách porazil Itala Musettiho a připravil ho o Turnaj mistrů

Srb Novak Djokovič získal v Aténách svůj 101. titul
Zdroj: ČTK / AP / Yorgos Karahalis
Srb Novak Djokovič získal v Aténách svůj 101. titul
Srb Novak Djokovič získal v Aténách svůj 101. titul
Srb Novak Djokovič získal v Aténách svůj 101. titul
Srb Novak Djokovič získal v Aténách svůj 101. titul
Lorenzo Musetti po prohře s Djokovičem přišel o možnost kvalifikovat se na Turnaj mistrů
Lorenzo Musetti po prohře s Djokovičem přišel o možnost kvalifikovat se na Turnaj mistrů
Srbský tenista Novak Djokovič v Aténách získal 101. titul v kariéře. Vítěz rekordních 24 grandslamů ve finále porazil 4:6, 6:3 a 7:5 Itala Lorenza Musettiho, který tak přišel o šanci zahrát si na Turnaji mistrů.

Osmatřicetiletý Djokovič po ztrátě prvního setu dokázal ve druhé sadě vyrovnat díky brejku na 5:3. Ve třetí sadě přišel o vedení 3:1 a 5:3, ale za stavu 5:5 sebral Musettimu servis a v dalším gamu utkání ukončil.

Musetti se v případě zisku titulu v Aténách mohl poprvé kvalifikovat na Turnaj mistrů. Po jeho neúspěchu se posledním osmým účastníkem akce pro nejlepších osm hráčů sezony, která v Turíně začne v neděli, stal Kanaďan Félix Auger-Aliassime.

Tenisový turnaj mužů v Aténách, finále dvouhry:

Djokovič (1-Srb.) - Musetti (2-It.) 4:6, 6:3, 7:5.

