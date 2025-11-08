Artis porazil rezervu Slavie a je třetí. Chrudim remizovala s Prostějovem, výhra Baníku B
Fotbalisté Artisu Brno v 16. kole druhé ligy porazili na svém hřišti 2:1 sedmou Slavii B a posunuli se na třetí místo neúplné tabulky. Chrudim remizovala doma 2:2 s Prostějovem, přestože čtvrt hodiny před koncem vedla o dvě branky. Na poslední příčce skončí po podzimu Kroměříž, která podlehla 0:2 rezervě Ostravy.
Artis brzy prohrával po chybného rozehrávce brankáře Holého a Jelínkově pohotové střele, stejný hráč si ale vstřelil ve 32. minutě vlastní gól na 2:1 pro domácí. Mezitím si totiž Adediran hlavou připsal devátý zásah v ročníku a vévodí tabulce střelců společné s Matějkou z Táborska. Brňané vyhráli čtvrtý z posledních pěti ligových duelů.
V utkání Chrudim - Prostějov si ani jeden z nových trenérů neodbyl vítěznou premiéru. Chrudim po minulém kole odvolala trenéra Papouška, jehož na lavičce nahradil Kulič. V Prostějově skončil kouč Weber, v závěrečném podzimním utkání vedl mužstvo sportovní ředitel Balcárek.
Východočeši vedli ve 49. minutě 2:0 po dvou trefách záložníka Schöna. Vzápětí však domácí oslabil po druhé žluté kartě Kejř a hosté v závěru srovnali. Nejprve se hlavou prosadil Šindelář a v 87. minutě uzavřel skóre Habusta. Prostějov je tabulce dvanáctý o skóre před sobotním soupeřem.
Táborsko přezimuje na druhém místě
Táborsko v pátek porazilo 2:0 Jihlavu a před koncem podzimní části soutěže si pojistilo druhou příčku v tabulce. Do vedení ho poslal už ve čtvrté minutě po dlouhém autovém vhazování Heppner. Pojistku přidal v nastavení Šplíchal. Jihočeši prodloužili ligovou sérii neporazitelnosti na 11 utkání.
Na třetí místo se posunula Opava, o jejímž triumfu 1:0 v Českých Budějovicích rozhodl v 63. minutě gólovým volejem Papalelé. Dynamo zaváhalo po čtyřech vítězstvích.
Jediná branka stačila i Příbrami, která zakončila podzim pěti zápasy bez porážky. Středočeši v pátek doma zdolali Žižkov díky výstavní Šmigově střele zpoza vápna.
Po víkendovém programu začne druhé nejvyšší soutěži zimní pauza, která potrvá do druhé poloviny února.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|15
|12
|2
|1
|37:13
|38
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Artis
|15
|9
|3
|3
|26:15
|30
|4
Opava
|15
|7
|7
|1
|24:12
|28
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|15
|6
|3
|6
|28:23
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|15
|5
|0
|10
|12:31
|15
|15
Vlašim
|15
|2
|4
|9
|15:21
|10
|16
Kroměříž
|16
|3
|1
|12
|13:32
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup