ONLINE: Chelsea - Wolves. Krejčí ve středu obrany. Souček dalším gólem vyrovnal rekord
Tomáš Souček v 11. kole anglické fotbalové ligy přispěl k výhře West Hamu 3:2 nad Burnley a 38. gólem v Premier League vyrovnal český střelecký rekord Patrika Bergera. Manchester United na hřišti Tottenhamu brankou Matthijse De Ligta v 96. minutě vybojoval bod za remízu 2:2. Oba týmy mají v tabulce 18 bodů, přesto je dělí čtyři příčky. Tottenham je díky lepšímu skóre třetí. Sunderland hostí Arsenal, Ladislav Krejčí se od 21.00 s Wolverhamptonem představí na hřišti Chelsea. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Tomáš Souček přišel do hry v utkání West Hamu s Burnley v 62. minutě a po čtvrthodině poslal domácí tým do vedení 2:1. „Kladiváři“ nakonec vyhráli 3:2 a bodově se dotáhli na svého soupeře, kterému patří první pozice nad sestupovým pásmem.
Souček skóroval po rohovém kopu. Slovenský gólman Martin Dúbravka k němu vyrazil střelu Lucase Paquety na vzdálenější tyč a český fotbalista poslal hrudníkem míč do branky.
🇨🇿 HOTOVO! Tomáš Souček přepsal historii! 🤩— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) November 8, 2025
Kapitán české reprezentace vstřelil svůj 38. gól v Premier League a dorovnal tak dosavadní český rekord Patrika Bergera! 🙌#WHUBURpic.twitter.com/1fSVxPDUuO
„Musíte udělat takovýhle náběhů sto a pak máte šanci, že z toho jednou nebo dvakrát bude gól,“ řekl Souček televizní stanici Sky Sports. Podruhé za sebou začal mezi náhradníky a do hry se dostal až po zranění Freddieho Pottse. „Rád bych byl v základní sestavě, ale pro tým udělám cokoli. Jsem moc rád, že jsme doma vyhráli, můžeme jít do reprezentační přestávky se skvělým pocitem, protože něco budujeme.“
V závěru měl třicetiletý záložník podíl na třetím gólu domácích, když jeho střelu dorazil dobíhající Kyle Walker-Peters do prázdné branky. Porážku Burnley už pouze zmírnil v sedmé minutě nastavení Josh Cullen.
Souček, který působí v londýnském klubu od příchodu z pražské Slavie v lednu 2020, nastřílel 38 branek ve 202 zápasech Premier League. Berger potřeboval na stejný počet zásahů 225 utkání. Vicemistr Evropy z roku 1996 působil v letech 1996 až 2008 v Liverpoolu, Portsmouthu, Aston Ville a Stoke City.
Souček se trefil podruhé za sebou. Minulou neděli zpečetil výhru 3:1 nad Newcastlem. West Ham si připsal třetí vítězství v soutěži, s deseti body z 11 zápasů je ale stále na sestupové 18. příčce.
Článek pokračuje pod infografikou
Manchester United poslal ve 32. minutě do vedení Mbeumo. Tottenham, který bude za měsíc hostit v Lize mistrů pražskou Slavii, v 84. minutě vyrovnal gólem Tela, jenž byl tou dobou na hřišti pět minut. V úvodu nastavení Richarlison hlavou tečoval Odobertovu střelu mimo dosah brankáře Lammense a byl blízko pátému vítězství nad Manchesterem United za sebou.
„Rudí ďáblové“ však v poslední minutě nastavení vyrovnali po rohovém kopu. Fernandes našel na zadní tyči De Ligta, jenž vyskočil nejvýš ze všech a prodloužil ligovou sérii svého týmu bez porážky na pět zápasů.
Everton doma porazil Fulham 2:0 góly Gueyeho a Keanea a zvítězil po třech zápasech. Hosté si připsali pátou porážku z posledních šesti kol a na 15. místě je dělí od sestupového pásma jen bod. Everton má o čtyři body více a je jedenáctý.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|10
|8
|1
|1
|18:3
|25
|2
Manchester City
|10
|6
|1
|3
|20:8
|19
|3
Tottenham
|11
|5
|3
|3
|19:10
|18
|4
Liverpool
|10
|6
|0
|4
|18:14
|18
|5
Sunderland
|10
|5
|3
|2
|12:8
|18
|6
Bournemouth
|10
|5
|3
|2
|17:14
|18
|7
Manchester Utd.
|11
|5
|3
|3
|19:18
|18
|8
Chelsea
|10
|5
|2
|3
|18:11
|17
|9
Crystal Palace
|10
|4
|4
|2
|14:9
|16
|10
Brighton
|10
|4
|3
|3
|17:15
|15
|11
Everton
|11
|4
|3
|4
|12:13
|15
|12
Aston Villa
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|13
Brentford
|10
|4
|1
|5
|14:16
|13
|14
Newcastle
|10
|3
|3
|4
|10:11
|12
|15
Fulham
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|16
Leeds
|10
|3
|2
|5
|9:17
|11
|17
Burnley
|11
|3
|1
|7
|14:22
|10
|18
West Ham
|11
|3
|1
|7
|13:23
|10
|19
Nottingham Forest
|10
|1
|3
|6
|7:19
|6
|20
Wolves
|10
|0
|2
|8
|7:22
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup