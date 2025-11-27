Zabystřan na úvod sezony bodoval, jen čtyři setiny za Kildem. Triumf slavil Odermatt
Lyžař Jan Zabystřan hned na úvod sezony navázal na parádní minulou sezonu. V super-G Světového poháru v Copper Mountain skončil šestadvacátý, pouhé čtyři setiny sekundy za slavným Norem Aleksanderem Aamodtem Kildem, který se vrátil po téměř dvouleté pauze. Závod vyhrál Švýcar Marco Odermatt o osm setin před Rakušanem Vincentem Kriechmayrem.
Mikaela Shiffrinová schovala své emoce v lyžařských brýlích, které si k tomu přikryla i rukama v rukavicích. Její snoubenec Aleksander Aamodt Kilde svou comebackovou jízdu zvládnul, ačkoli ho od vítězného Odermatta dělilo 1,25 sekundy.
Kilde se na okruh Světového poháru vrátil dlouhých 684 dní po děsivém pádu ve sjezdu ve Wengenu, kdy za sebou po havárii těsně před cílem nechal krvavou skvrnu a způsobil si především vážné zranění ramene.
Kilde skončil třiadvacátý, o pouhé čtyři setiny před Zabystřanem. Borec, který druhou sezonu těží z tréninkové spolupráce s německým týmem, vletěl do sjezdovky v Copperu jako čtvrtý nejrychlejší, v cíli mu čas stačil na jednadvacátou příčku.
Atrakcí byl start slalomového specialisty Lucase Pinheira Braathena, který ve svém druhém super-G Světového poháru v kariéře skončil mimo bodovaná umístění.
Závod SP ve sjezdovém lyžování v Copper Mountain (USA):
Muži - super-G: 1. Odermatt (Švýc.) 1:07,70, 2. Kriechmayr -0,08, 3. Haaser -0,13, 4. Babinsky (všichni Rak.) -0,39, 5. Möller (Nor.) -0,41, 6. Feurstein (Rak.) -0,45, ...26. Zabystřan (ČR) -1,29.
Průběžné pořadí SP (po 4 závodech): 1. Odermatt 200, 2. McGrath (Nor.) 142, 3. Rassat (Fr.) 140, 4. Pinheiro Braathen (Braz.) 126, 5. Haugan (Nor.) 117, 6. Schwarz (Rak.) 116, ...70. Zabystřan 5.