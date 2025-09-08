Třinecký šéf Moder: Extraliga patří mezi evropské lídry. Růžička je novým kapitánem
Před začátkem minulé sezony od nich na tiskové konferenci zaznělo: „Znovu chceme být jako červený hadr na býka.“ Tento plán se třineckým Ocelářům nezdařil, po pětileté nadvládě tentokrát vypadli už ve čtvrtfinále. Přes léto však jejich management nelenil a přivedl hned čtyři hráče širšího reprezentačního kádru. Ambice budou opět velké. „Žádný tlak jsem nikdy nevyvíjel. Vyvíjím ho jen tím, že se na ně podívám, ale jinak nic neříkám,“ usmívá se prezident klubu Ján Moder.
Slezané jsou v poslední desetiletce suverénně nejúspěšnějším klubem v Česku. Začalo to v roce 2018, kdy ve finále podlehli Kometě a poté si už Masarykův pohár potěžkali pětkrát v řadě. Navíc kdo ví, jak by nakonec dopadl nedohraný ročník 2019/20.
Jenže jak to tak bývá, každá pohádka jednou končí. V minulé sezoně se Oceláři nečekaně trápili, ještě po třech čtvrtinách základní části byli nebezpečně blízko poslednímu místu. Byť se zkraje února zvedli, tentokrát už v další vypjaté sérii na Spartu nestačili.
Osa úspěšného týmu zůstává pospolu. Včetně Vladimíra Draveckého či Petra Vrány, kterého v roli kapitána střídá Martin Růžička. Vrána své „céčko“ přenechal sám. Tuší, že roli na ledě už nebude mít tak výraznou. Vždyť v závěru minulé sezony občas ani nenaskakoval. „Široce jsme o tom diskutovali mezi všemi zainteresovanými,“ komentuje trenér Zdeněk Moták.
Jeho volba padla na muže, jenž je pro třinecký hokej snad největší ikonou. „Céčko je pro mě obrovská čest a zároveň velká zodpovědnost. Těším se na to. Máme tady ale spoustu kluků, kteří jsou zkušení a řeknou si k tomu svoje,“ hlásí nový kapitán.
Osm týdnů v Montrealu
Nedávno se vydal za oceán, kde znovu po letech absolvoval letní dřinu. „Mám radost, že na osm týdnů jel zase do Montrealu, aby tam zdokonalil své schopnosti. Pevně věřím, že se mu to vrátí a zkusí překonat svůj rekord ze sezony 2012/13. Už je to hodně roků. Každý rok se píše, že to někdo překoná, ale zatím se to nikomu nepovedlo,“ přemítá ocelářský boss Jan Móder.
Růžička měl novou sezonu začít v první formaci s Oscarem Flynnem a Petrem Sikorou. Mládežnický reprezentant se ale v přípravném utkání s Kometou zranil v horní části těla a mančaftu bude scházet až do konce října. „Nebudeme na to spěchat stejně jako u ostatních hráčů. Pokud bude opravdu vyléčený, bude moci vstoupit do tréninku a pak i do hry. Situaci nám to zkomplikovalo, nicméně až na něj jsme teď kompletní,“ těší Motáka.
V zámoří drží práva na Sikoru Washington, který však talentovaného centra v Česku ponechá. „V této sezoně jsme dohodnutí, že u nás zůstane,“ potvrzuje třinecký sportovní ředitel Jan Peterek.
Tým, který postavil, bude znovu velice nebezpečný. Spolu s Pardubicemi, Spartou a Kometou patří k hlavním adeptům na titul. Příchody Oscara Flynna, Michala Kovařčíka, David Musila a Jakuba Galvase těmto ambicím nahrávají. „Nikdy nevyhlašujeme nějaké výrazné cíle. Ty nechceme ani zmiňovat. Chceme každý zápas vyhrát, a když se to zrovna nepodaří, uděláme pro to maximum,“ ubezpečuje Peterek.
„Těžko hledat tým, který přes léto nezbrojil,“ doplňuje svého předřečníka Moder. „Nejvíc je to vidět na Spartě a Pardubicích, ale vezměme si, že titul získala naposledy Kometa. Najednou vyhrál někdo, s kým jste před sezonou ani moc nepočítali. Chválabohu, že nás všichni naháněli a chtěli titul získat. Samozřejmě k tomu přispěl i fakt, že KHL je pro charakterní hráče zavřená. To znamená, že tito hráči byli na evropském trhu volní. Dnes už patří česká extraliga i rozpočtově mezi evropské lídry. Umí hráčům nabídnout, aby se vrátili. Hodně tomu pomohl i zisk titulu mistra světa,“ uvědomuje si prezident Ocelářů.
Zatímco bratři Kovařčíkové nebo David Cienciala se do Třince postupně vrátili, třiadvacetiletý útočník Adam Raška podepsal po návratu ze zámoří u rivala ze Sparty. Přitom v mládeži odehrál několik roků právě pod Javorovým.
„Každý rok jsme jednali s agenty o tom, že bychom ho chtěli přivést k nám, ale bylo nám řečeno, že nic jiného než Ameriku hrát Adam nechtěl. Tím pádem jsme už poskládali tým. Když se objevila možnost ho do extraligy dostat, situace u nás byla složitější, protože kádr jsme měli plný,“ odkrývá Peterek.
„Na druhou stranu jsme ale řekli, že jsme schopni ho přivést, abychom měli větší konkurenci. Adam si ale vybral Spartu. Už po dobu, co se na Ameriku připravoval, si v Praze udělal zázemí. Nicméně věří tomu, že se v budoucnu k nám vrátí,“ dodává sportovní ředitel.