Velká ANKETA kapitánů: Dost adeptů na titul. Adrenalin zvedají Pardubice a Sparta
Hokejoví fanoušci se dočkali, zápasem Českých Budějovic se Spartou startuje nová extraligová sezona! Sport Magazín dal dohromady unikátní anketu všech čtrnácti kapitánů. Kdo podle nich vyhraje titul? Kdo bude nejproduktivnějším hráčem? A v čem vidí největší sílu svých týmů? Projděte si všechny odpovědi. Anketa vznikala v době, kdy u Kladna a Plzně nebyl kapitán ještě oficiálně určený, proto jsme spolu s klubem vybrali jednoho z nejzkušenějších hráčů. Sport Magazín k startu extraligy objednávejte ZDE>>>
Jakub Flek
Kometa / 32 let / útočník
Největší síla našeho týmu?
„Týmovost. Parta. To je to, co se nám nejvíc osvědčilo.“
Jak chci nejvíc prospět mužstvu?
„Moje pozice už je taková, že bych měl být prospěšný jak bodově, tak i jako lídr z pozice kapitána.“
Kdo vyhraje základní část a kdo titul?
„Základní část vyhraje Sparta, titul Kometa.“
Kdo vyhraje bodování?
„Hm… Je hodně adeptů. Rád bych zmínil někoho od nás z týmu, ale když to řeknu objektivně, tak vyhraje Filip Chlapík. Komplexní hokejista, navíc je bodový, má čich na góly, na nahrávky. Vždycky sbíral body. Ale pochopitelně nejvíc to přeju někomu z našeho týmu.“
Kteří hráči z ELH mají největší šanci se dostat na ZOH?
„Asi Roman Červenka, Lukáš Sedlák. To jsou stálice nároďáku, předvádějí neskutečný výkony na všech šampionátech, na kterých byli.“
Proč by měli lidé fandit zrovna našemu týmu?
„Věřím, že si fanoušky dokážeme získat, budeme je určitě po minulé sezoně hodně potřebovat. Aby nás psychicky podpořili, protože to nebude nic jednoduchého. Že nad námi nezlomí hůl, kdyby přišlo nějaké horší období, což se může stát. A že nás poženou dopředu.“
Nejlepší hráč extraligy?
„Roman Červenka.“
Který soupeř mi spolehlivě zvedne adrenalin?
„Řeknu Spartu. Mám rád vyhrocené zápasy, kdy jsou lidi ve varu, řádí. Na to se vždycky nejvíc těším i v základní části. Já jedu rád i do Prahy, do nepřátelského území, kde je to hodně divoký. To mi vždycky zvedne tepovku. A hráč? Nemám nikoho, s kým bych měl nějaké dlouhodobé problémy. Ke každému hráči mám respekt, i když k němu přirozeně větší.“
Lukáš Sedlák
Pardubice / 32 let / útočník
Největší síla našeho týmu?
„Vyrovnanost všech útoků, obranných dvojic a to, že jakákoliv lajna může rozhodnout. Hloubka kádru by nám mohla co nejvíc pomáhat.“
Jak chci nejvíc prospět mužstvu?
„Hrát dobrý hokej, pomáhat spoluhráčům na ledě i mimo něj. Abych přispíval k vítězství čímkoliv. Gólem, asistencí nebo zblokovanou střelou. Abych si po každém utkání mohl říct, že jsme možná právě díky tomu mohli vyhrát.“
Kdo vyhraje základní část a kdo titul?
„Byl bych rád, kdybychom obojí vyhráli my v Pardubicích. Uděláme pro to maximum.“
Kdo vyhraje bodování?
„Řeknu Romana Červenku. Myslím si, že v sobě má, aby mohl produktivitu ještě minimálně jednou vyhrát. Pokud se všechno sejde, bude to on.“
Kteří hráči z ELH mají největší šanci se dostat na ZOH?
„U obránců bude možná malinko víc prostoru. U útočníků až tolik míst nebude, ale Roman (Červenka) s Ondrou Kašem si o nominaci můžou říct.“
Proč by měli lidé fandit zrovna našemu týmu?
„Chceme se prezentovat rychlým, útočným hokejem, který by se mohl fanouškům líbit. A mohlo by být fajn na nás koukat.“
Nejlepší hráč extraligy?
„Ondra Kaše. Dopředu je určitě nejlepší, celkově je komplexní.“
Který soupeř mi spolehlivě zvedne adrenalin?
„Vždycky to byl Vláďa Sobotka, takže jsem rád, že teď je na mojí straně. Protože v minulých utkáních jsme měli hodně potyček, dost jsme si nadávali. Je dobře, že si teď vybereme někoho spolu a bude to někdo jiný.“
Petr Vrána
Třinec / 40 let / útočník
Největší síla našeho týmu?
„Jednoznačně bych řekl, že je to zkušenost. Dlouhodobě pak vítězná mentalita, kterou v Třinci máme.“
Jak chci nejvíc prospět mužstvu?
„Budu dělat to, co je nejdůležitější pro tým. Roli, kterou dostanu, budu plnit na maximum. Vždycky chci jít ostatním klukům příkladem. Přispět chci klidem a zkušenostmi.“
Kdo vyhraje základní část a kdo titul?
„Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby oba poháry skončily u nás. Všichni ale víme, že favoritů je celá řada. Upřímně ani nechci jmenovat, protože kvalitních týmů, které mají na to být úspěšné, je fakt hodně.“
Kdo vyhraje bodování?
„Adeptů je dost. Bude záležet, jak to pošlape týmu a dané lajně. Těžko predikovat. Určitě budou nahoře Roman Červenka s Lukášem Sedlákem. My máme Růžu (Martina Růžičku), Oscara Flynna, Míšu Kovařčíka a další kluky. Čekám, že to bude vyrovnané, bodů budou dělat hodně.“
Kteří hráči z ELH mají největší šanci se dostat na ZOH?
„Těžká otázka. Až tolik jsem poslední mistrovství světa nesledoval. Nevím, kdo jak hrál. Bude záležet, jakou kdo bude mít sezonu. Řekl bych, že zrovna trenér Rulík se nebude bát dát šanci i hráčům, které by třeba leckdo v nominaci nečekal, pokud budou hrát dobře a budou mu zapadat do systému.“
Proč by měli lidé fandit zrovna našemu týmu?
„Třeba proto, že máme obrovskou motivaci napravit minulou neúspěšnou sezonu. Snažíme se dělat poctivou práci, každý den odvádět maximum, abychom byli zase na místech, na která patříme.“
Nejlepší hráč extraligy?
„Asi bych řekl, že Roman Červenka.“
Který soupeř mi spolehlivě zvedne adrenalin?
„Pardubice. A proč? Protože Pardubice.“
Filip Chlapík
Sparta / 28 let / útočník
Největší síla našeho týmu?
„Především kvalita a zkušenost.“
Jak chci nejvíc prospět mužstvu?
„Udělám maximum, abych byl lídrem v kabině a především na ledě.“
Kdo vyhraje základní část a kdo titul?
„Základní část vyhraje tým, který bude nejvíc konzistentní. Titul pak ten, kdo bude nejlepší.“
Kdo vyhraje bodování?
„Útočník Michael Špaček od nás, protože má neskutečné hokejové kvality.“
Kteří hráči z ELH mají největší šanci se dostat na ZOH?
„Roman Červenka. Je to kapitán nároďáku, zbytek se asi uvidí.“
Proč by měli lidé fandit zrovna našemu týmu?
„Sparta je tým, který každého zajímá. Ty, co mu fandí, ale i ty, co ho nemají v lásce. V Česku je jedinečná v mnoha ohledech. Máme skvělé fanoušky, kteří nás ženou v obřích počtech v naší O2 aréně.“
Nejlepší hráč extraligy?
„Těžko říct, kdo je nejlepší, každý má jiný přednosti.“
Který soupeř mi spolehlivě zvedne adrenalin?
„Mám nejradši zápasy s Pardubicemi a Brnem, protože to jsou top souboje. Atmosféra i hokej s nimi bývají na nejvyšší úrovni.“
Radim Šimek
Liberec / 32 let / obránce
Největší síla našeho týmu?
„Soudržnost v kabině a dobrá parta. Když je dobrá parta, dají se dokázat velké věci.“
Jak chci nejvíc prospět mužstvu?
„Každodenním přístupem ať už v tréninku nebo v zápase.“
Kdo vyhraje základní část a kdo titul?
„Aspirantů je v této sezoně hodně. Netroufnu si vůbec tipovat, kdo by mohl vyhrát.“
Kdo vyhraje bodování?
„Tipoval bych Kubu Fleka nebo Romana Červenku. Oba hrají první přesilovku a pro své týmy jsou klíčoví.“
Kteří hráči z ELH mají největší šanci se dostat na ZOH?
„Roman Červenka, protože ho trenéři znají a fungovalo jim spojení s Pastou.“
Proč by měli lidé fandit zrovna našemu týmu?
„Protože máme nejnižší věkový průměr. A vedení se snaží zapracovávat hodně mladých hráčů a mohlo by to být lidem sympatické.“
Nejlepší hráč extraligy?
„Ondra Kaše.“
Který soupeř mi spolehlivě zvedne adrenalin?
„Z týmů asi Pardubice a Sparta, protože jsou kvalitní a člověk musí každé střídání hrát na 200 procent.“
Matúš Sukeľ
Litvínov / 29 let / útočník
Největší síla našeho týmu?
„Máme dobrý mix hráčů – mladé, zkušené hráče, k tomu dobré bruslaře. Takže věřím, že budeme hrát rychlý hokej.“
Jak chci nejvíc prospět mužstvu?
„Budu se snažit vést tým ve všech směrem nejlíp, jak dovedu. Abych byl prospěšný na obou stranách hřiště a i v produktivitě.“
Kdo vyhraje základní část a kdo titul?
„Podle mě bude liga zase vyrovnaná, ale vidím tam Spartu, nebo Pardubice.“
Kdo vyhraje bodování?
„Přál bych to Ondrovi Kašemu.“
Kteří hráči z ELH mají největší šanci se dostat na ZOH?
„Hodně kluků bude mít šanci, ale bude záležet na aktuální formě.“
Proč by měli lidé fandit zrovna našemu týmu?
„Protože hrajeme útočný atraktivní hokej a myslím si, že v Litvínově máme spoustu výborných fanoušků.“
Nejlepší hráč extraligy?
„Ondra Kaše.“
Který soupeř mi spolehlivě zvedne adrenalin?
„Všechny zápasy jsou plné emocí, takže adrenalin mám v každém utkání proti každému soupeři.“
Jiří Černoch
Karlovy Vary / 28 let / útočník
Největší síla našeho týmu?
„Soudržnost, obětavost a pracovitost.“
Jak chci nejvíc prospět mužstvu?
„Vším, co bude v mých silách. A taky tím, co je v předešlé odpovědi.“
Kdo vyhraje základní část a kdo titul?
„Může vyhrát kdokoliv. Titul získá ten nejlepší.“
Kdo vyhraje bodování?
„Filip Chlapík.“
Kteří hráči z ELH mají největší šanci se dostat na ZOH?
„Ondra Beránek, Ondra Kaše.“
Proč by měli lidé fandit zrovna našemu týmu?
„Jsme tým plný sympaťáků.“
Nejlepší hráč extraligy?
„Je jich spousta, ale s jedním hraju v lajně.“
Který soupeř mi spolehlivě zvedne adrenalin?
„Každý soupeř je něčím specifický. A hráčů, kteří se snaží dostat pod kůži, je taky dost.“
Jiří Ondrušek
Olomouc / 39 let / obránce
Největší síla našeho týmu?
„Týmová práce, obětavost a bojovný duch.“
Jak chci nejvíc prospět mužstvu?
„Poctivou defenzivní hrou.“
Kdo vyhraje základní část a kdo titul?
„Základní část vyhrají Pardubice, titul připadne Spartě.“
Kdo vyhraje bodování?
„Roman Červenka. Pardubice jsou ofenzivně laděný tým a Roman je rozdílový hráč, který řídí přesilové hry.“
Kteří hráči z ELH mají největší šanci se dostat na ZOH?
„Roman Červenka, Lukáš Sedlák, Jakub Flek, Ondřej Beránek. Všichni dlouhodobě hrají v reprezentaci a stále si drží nadstandardní výkonnost.“
Proč by měli lidé fandit zrovna našemu týmu?
„Máme skvělou partu a na ledě necháváme vše.“
Nejlepší hráč extraligy?
„Roman Červenka.“
Který soupeř mi spolehlivě zvedne adrenalin?
„Žádného konkrétního hráče nemám, ale v každém zápase se někdo najde.“
Michal Bulíř
České Budějovice / 34 let / útočník
Největší síla našeho týmu?
„Poctivost, rychlost, silná parta.“
Jak chci nejvíc prospět mužstvu?
„Jít příkladem na ledě i mimo něj, přispívat individuálním výkonem k vítězstvím.“
Kdo vyhraje základní část a kdo titul?
„Myslím si, že Sparta bude hodně vysoko v obou částech sezony.“
Kdo vyhraje bodování?
„Roman Červenka, roky prokazuje, jaký je to kvalitní hráč, pravidelně sbírá body.“
Kteří hráči z ELH mají největší šanci se dostat na ZOH?
„Individuálně bych nejmenoval, bude záležet na formě během sezony.“
Proč by měli lidé fandit zrovna našemu týmu?
„Budeme se snažit předvádět hokej, se kterým budeme spokojeni my i fanoušci. Ti u nás patří k nejlepším.“
Nejlepší hráč extraligy?
„Roman Červenka a jeho přehled ve hře.“
Který soupeř mi spolehlivě zvedne adrenalin?
„Nebudu jmenovat nikoho konkrétního, ale v návalu emocí se to někdy stane. Jinak by to ani nebyl hokej.“
Marek Kalus
Vítkovice / 32 let / útočník
Největší síla našeho týmu?
„Týmovost a soudržnost.“
Jak chci nejvíc prospět mužstvu?
„Nejvíc prospěju svou klasickou hrou, agresivitou na ledě a hrou pro tým. Budu se snažit hrát jednoduchý hokej a nic moc nevymýšlet.“
Kdo vyhraje základní část a kdo titul?
„Musíme věřit sobě a jít s tím do sezony. Základní část i titul vyhrajeme my.“
Kdo vyhraje bodování?
„Nebudu říkat nikoho od nás, vyberu z cizího týmu. Řeknu Martina Růžičku z Třince. Klasicky má hodně bodů každý rok, tak jsem zvolil jeho.“
Kteří hráči z ELH mají největší šanci se dostat na ZOH?
„Většinou cizinci, kteří hrají v extralize. Týmy budou určitě využívat hráče z NHL, takže právě někteří cizinci budou mít od nás šanci.“
Proč by měli lidé fandit zrovna našemu týmu?
„Protože budeme hrát hokej, který bude hodně bavit. Budeme se srážet, chodit do brány a dávat góly. Takže to je ten důvod, proč nám fandit.“
Nejlepší hráč extraligy?
„Patrik Zdráhal, k tomu není co říct. Bude mít radost.“ (smích)
Který soupeř mi spolehlivě zvedne adrenalin?
„Já jsem takový, že mi zvedne adrenalin spousta věcí, nemůžu říct jen jednu z nich. Konkrétní hráč nebo tým, to asi ne. Ale když jsou vypjaté zápasy a je velké fanouškovské osazenstvo, nejvíc mě vyhecují právě lidi, fanoušci. To mě dostane do tranzu.“
Adam Jánošík
Mladá Boleslav / 32 let / obránce
Největší síla našeho týmu?
„Můžeme se opřít o výborného gólmana. Plus je to soudržnost a pracovitost týmu. Nemáme až tolik hvězd, ale hrajeme pro tým.“
Jak chci nejvíc prospět mužstvu?
„Nejdůležitější je podávat dobré výkony, pomáhat, aby tým co nejvíc vyhrával. A také předat hráčům nějaké zkušenosti, abychom fungovali jako jedno mužstvo.“
Kdo vyhraje základní část a kdo titul?
„Myslím si, že tuhle sezonu s trenérským štábem, který mají, to budou Pardubice.“
Kdo vyhraje bodování?
„Roman Červenka, protože je geniální hráč. Měl jsem možnost si s ním zahrát jeden rok v Chomutově a vím, čeho je schopný. Dokazuje to pořád.“
Kteří hráči z ELH mají největší šanci se dostat na ZOH?
„Protože jsem Slovák, tak se zaměřím právě na krajany. Mám dojem, že jsou to Matúš Sukeľ, Róbert Lantoši, Pavol Skalický, Peter Čerešňák, Martin Marinčin.“
Proč by měli lidé fandit zrovna našemu týmu?
„Jsme známí tím, že jsme spíš rodinný klub. A i takovou hrou se prezentujeme. Nechceme nic vypustit, dáváme do toho všechno, což se lidem líbí. A hodně bruslíme.“
Nejlepší hráč extraligy?
„Řeknu našeho brankáře. Takže Dominik Furch.“
Který soupeř mi spolehlivě zvedne adrenalin?
„Hradec Králové. Všichni víme proč.“
Jakub Jeřábek
Plzeň / 34 let / obránce
Největší síla našeho týmu?
„Troufnu si říct, že v bráně a v přímočarém rychlém hokeji.“
Jak chci nejvíc prospět mužstvu?
„Zkušenostmi.“
Kdo vyhraje základní část a kdo titul?
„V nejlepším případě Plzeň a Plzeň. Ale kdybych měl jmenovat někoho jiného, tak Pardubice, a potom Plzeň.“
Kdo vyhraje bodování?
„Těch kluků je víc. Myslím si, že nahoře bude určitě Roman Červenka. Ale i Michal Kovařčík, který se vrátil do Třince, za to vezme. Takže řeknu tyhle dva.“
Kteří hráči z ELH mají největší šanci se dostat na ZOH?
„Neřeknu jména, ale asi všichni hráči, kteří byli ve zlaté Praze a jsou v jádru reprezentace.“
Proč by měli lidé fandit zrovna našemu týmu?
„Doufám, že budeme hrát dobrý, atraktivní hokej a hlavně, že budeme vyhrávat.“
Nejlepší hráč extraligy?
„Mohl bych říct víc kluků. Nechci nikoho urazit, ale řeknu asi Červuse.“
Který soupeř mi spolehlivě zvedne adrenalin?
„Těším se na derby proti Varům, v Plzni byly vždycky vyhrocené. Každý chce porazit Spartu a posledního mistra. Takže teď je to Kometa.“
Miroslav Forman
Kladno / 35 let / útočník
Největší síla našeho týmu?
„Jsem přesvědčený, že to bude týmová práce, rychlost a agresivita.“
Jak chci nejvíc prospět mužstvu?
„Přišel jsem na Kladno udělat týmový úspěch a moje hra byla vždy založená na rychlosti, bojovnosti a osobních soubojích. Věřím, že pomůžu týmu i v produktivitě, ale zároveň tady chci být i pro mladší kluky. Máme spoustu talentovaných hráčů a byl bych rád, kdybych jim jakkoli mohl pomoct a posunout je v kariéře dál. Je jich tu opravdu dost, co mají velký potenciál a všechno před sebou.“
Kdo vyhraje základní část a kdo titul?
„Takové otázky úplně nemusím. Za mě je extraliga strašně vyrovnaná a myslím, že titul může získat kdokoli, stejně jako ovládnout základní část. Samozřejmě se čeká, že největšími favority jsou Sparta a Pardubice. Příčí se mi pak také říkat něco jiného než Kladno, protože když něco hraju, tak to vždy chci vyhrát a mít ty nejvyšší ambice.“
Kdo vyhraje bodování?
„Určitě bych vybral hráče z našeho týmu, a to je Dan Audette. Je strašně šikovný, má výborný přehled a střelu. Věřím, že bude mít výbornou sezonu.“
Kteří hráči z ELH mají největší šanci se dostat na ZOH?
„Od nás řeknu určitě Itala Phila Pietronira, což je komplexní obránce, který má výbornou střelu. Když půjdu do ostatních týmů, tak by jistě neměl chybět Roman Červenka a přál bych to Filipu Chlapíkovi a Michaelu Špačkovi ze Sparty. Je tam také z Pardubic Lukáš Sedlák a podle mě má určitě šanci i Jirka Smejkal, což je můj kamarád.“
Proč by měli lidé fandit zrovna našemu týmu?
„Myslím, že naši fanoušci sami nejlíp vědí, proč nám fandí. Kladno je hokejové město a žije hokejem. Klub má bohatou historii a vychoval spoustu skvělých hokejistů pro český hokej. Věřím, že budeme hrát takovým způsobem, že si další fanoušky získáme a bude chodit plný stadion.“
Nejlepší hráč extraligy?
„Samozřejmě musí vybrat z našeho týmu – takže Jarda Jágr.“
Který soupeř mi spolehlivě zvedne adrenalin?
„Mě vždy nejvíce vytáčel Michal Houdek, ale letos jsme spoluhráči, a jsem za to rád, protože takového kluka v týmu chcete mít. Jinak mě nikdo jiný asi nenapadá.“
Martin Pláněk
Mountfield HK / 34 let / obránce
Největší síla našeho týmu?
„Soudržnost.“
Jak chci nejvíc prospět mužstvu?
„Poctivou obranou.“
Kdo vyhraje základní část a kdo titul?
„Věřím, že oboje my.“
Kdo vyhraje bodování?
„Patrik Miškář, protože je prostě dobrej.“ (smích)
Kteří hráči z ELH mají největší šanci se dostat na ZOH?
„Všichni Slováci a z Čechů bych řekl, že asi Ondřej Beránek.“
Proč by měli lidé fandit zrovna našemu týmu?
„Protože si myslím, že hrajeme atraktivní ofenzivní hokej.“
Nejlepší hráč extraligy?
„Ondřej Kaše.“
Který soupeř mi spolehlivě zvedne adrenalin?
„To je asi jasné, Pardubice.“