ONLINE: Kometa - Liberec 4:4. Mistru hrozí první ztráta. Sparta vyhrála 5:1 v Litvínově

Stezka je hodně upovídaný, práskl bek Komety Jan Ščotka. Zase touží po „Zelňáku“
Tipsport extraliga
Hokejisté Sparty v 5. kole Tipsport extraligy vyhráli jasně 5:1 v Litvínově a připsali si výhru po domácí prohře s Karlovými Vary a v Brně. I třetí zápas doma zvládl Třinec, který porazil Plzeň 2:1 po prodloužení. Podruhé v řadě naopak selhaly Vítkovice, které padly 2:4 s Mladou Boleslaví. O udržení neporazitelnosti bojuje jako poslední brněnská Kometa, která čelí Liberci. Hraje se také v Kladně či Karlových Varech. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Třinec - Plzeň 2:1p

Třinečtí hokejisté se po zaváhání v Mladé Boleslavi doma vrátili na vítěznou vlnu. Proti Plzni ale Oceláře nečekal lehký duel. V napínavém a střelecky napínavém souboji (30:29 na střely) skóre otevřeli jako první Západočeši, díky Adamu Měchurovi v přesilové hře. Ke štěstí Slezanů ale za pouhých pět sekund vyrovnal střelec Oscar Flynn, který nakonec rozhodl i o třetí domácí výhře v sezoně druhou trefou ve 2. minutě prodloužení.

Litvínov - Sparta 1:5

Byť se Pražané v předchozích dvou zápasech s Karlovými Vary (1:2) a Kometou Brno (0:2) trápili, proti oblíbenému Litvínovu se opět dokázali nakopnout. Spartě na ledě trápící se Vervy náramně vyšla už první třetina, kdy na jejím konci vedli už 3:0. Domácí výběr sice dokázal snížit, na drama to ale nestačilo. Tým kouče Pavla Grosse porazil litvínovského soupeře poosmé v řadě i díky prvním dvěma trefám kanadského útočníka Devina Shora. Premiérově se radoval z gólu i obránce Jakub Sirota.

Vítkovice - Mladá Boleslav 2:4

Po první prohře v sezoně přišel další náraz. Vítkovickým hokejistům se domácí zápas s Mladou Boleslaví vůbec nepovedl. Do začátku třetí třetiny prohrávali Ostravané 0:3. V závěrečné dvacetiminutovce se jim sice podařilo vstřelit dvě branky, snah týmu kouče Václava Varadi na vyrovnání však zmařil dvougólový střelec Bruslařů Tomáš Fořt.

Pardubice – Olomouc 3:1

Doma zůstávají stoprocentní. Pardubičtí hokejisté po prohře v Českých Budějovicích potěšili fanoušky už třetí domácí výhrou v sezoně. Nejprve se jim ale Olomouc postarala o šok, když v oslabení vstřelil gól Rok Macuh. Dynamo ale zkrat v přesilovce povedlo ještě napravit díky trefě Jana Mandáta. Třetí třetina už ovšem patřila jen týmu kouče Filipa Pešána, kdy obrat dokonali Jiří Smejkal a Jakub Lauko. Vítěznou premiéru i s asistencí si připsal zkušený útočník Vladimír Sobotka.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Č. Budějovice5400118:912
2Brno5400118:1012
3Pardubice5300217:119
4Sparta5300214:99
5M. Boleslav5300210:119
6Třinec5210217:128
7Vítkovice5210215:138
8Plzeň5202112:128
9K. Vary4200212:126
10Liberec5200314:176
11Olomouc5200312:186
12Kladno510137:134
13Litvínov510047:183
14Mountfield4010310:182
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

