ONLINE: Kometa - Liberec 4:4. Mistru hrozí první ztráta. Sparta vyhrála 5:1 v Litvínově
Hokejisté Sparty v 5. kole Tipsport extraligy vyhráli jasně 5:1 v Litvínově a připsali si výhru po domácí prohře s Karlovými Vary a v Brně. I třetí zápas doma zvládl Třinec, který porazil Plzeň 2:1 po prodloužení. Podruhé v řadě naopak selhaly Vítkovice, které padly 2:4 s Mladou Boleslaví. O udržení neporazitelnosti bojuje jako poslední brněnská Kometa, která čelí Liberci. Hraje se také v Kladně či Karlových Varech. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Třinec - Plzeň 2:1p
Třinečtí hokejisté se po zaváhání v Mladé Boleslavi doma vrátili na vítěznou vlnu. Proti Plzni ale Oceláře nečekal lehký duel. V napínavém a střelecky napínavém souboji (30:29 na střely) skóre otevřeli jako první Západočeši, díky Adamu Měchurovi v přesilové hře. Ke štěstí Slezanů ale za pouhých pět sekund vyrovnal střelec Oscar Flynn, který nakonec rozhodl i o třetí domácí výhře v sezoně druhou trefou ve 2. minutě prodloužení.
Litvínov - Sparta 1:5
Byť se Pražané v předchozích dvou zápasech s Karlovými Vary (1:2) a Kometou Brno (0:2) trápili, proti oblíbenému Litvínovu se opět dokázali nakopnout. Spartě na ledě trápící se Vervy náramně vyšla už první třetina, kdy na jejím konci vedli už 3:0. Domácí výběr sice dokázal snížit, na drama to ale nestačilo. Tým kouče Pavla Grosse porazil litvínovského soupeře poosmé v řadě i díky prvním dvěma trefám kanadského útočníka Devina Shora. Premiérově se radoval z gólu i obránce Jakub Sirota.
Vítkovice - Mladá Boleslav 2:4
Po první prohře v sezoně přišel další náraz. Vítkovickým hokejistům se domácí zápas s Mladou Boleslaví vůbec nepovedl. Do začátku třetí třetiny prohrávali Ostravané 0:3. V závěrečné dvacetiminutovce se jim sice podařilo vstřelit dvě branky, snah týmu kouče Václava Varadi na vyrovnání však zmařil dvougólový střelec Bruslařů Tomáš Fořt.
Pardubice – Olomouc 3:1
Doma zůstávají stoprocentní. Pardubičtí hokejisté po prohře v Českých Budějovicích potěšili fanoušky už třetí domácí výhrou v sezoně. Nejprve se jim ale Olomouc postarala o šok, když v oslabení vstřelil gól Rok Macuh. Dynamo ale zkrat v přesilovce povedlo ještě napravit díky trefě Jana Mandáta. Třetí třetina už ovšem patřila jen týmu kouče Filipa Pešána, kdy obrat dokonali Jiří Smejkal a Jakub Lauko. Vítěznou premiéru i s asistencí si připsal zkušený útočník Vladimír Sobotka.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|5
|4
|0
|0
|1
|18:9
|12
|2
Brno
|5
|4
|0
|0
|1
|18:10
|12
|3
Pardubice
|5
|3
|0
|0
|2
|17:11
|9
|4
Sparta
|5
|3
|0
|0
|2
|14:9
|9
|5
M. Boleslav
|5
|3
|0
|0
|2
|10:11
|9
|6
Třinec
|5
|2
|1
|0
|2
|17:12
|8
|7
Vítkovice
|5
|2
|1
|0
|2
|15:13
|8
|8
Plzeň
|5
|2
|0
|2
|1
|12:12
|8
|9
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|12:12
|6
|10
Liberec
|5
|2
|0
|0
|3
|14:17
|6
|11
Olomouc
|5
|2
|0
|0
|3
|12:18
|6
|12
Kladno
|5
|1
|0
|1
|3
|7:13
|4
|13
Litvínov
|5
|1
|0
|0
|4
|7:18
|3
|14
Mountfield
|4
|0
|1
|0
|3
|10:18
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž