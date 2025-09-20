Kdo ovládne šlágr? Experti upozorňují: Sparta chce odčinit Hradec, ale Plzeň na ni umí
Šlágr Chance Ligy je tady, v sobotu od 18.00 hostí Sparta českého vicemistra z Plzně. Souboj velkých rivalů ze špičky soutěže ukáže, v jaké formě se nachází dva elitní české týmy před vstupem do podzimní fáze evropských pohárů. Web iSport oslovil šest expertů, jak duel na Letné tipují. Kdo věří Spartě a kdo upozorňuje na kvality Miroslava Koubka?
Jaromír Blažek
- bývalý brankář Sparty
Na Spartu možná vsadím
„Vyhrajeme! Dokonce si na Spartu možná i vsadím, protože je tam dobrý kurz. Bude to určitě těžký zápas, ale Plzeň úplně není v ideálním rozpoložení, takže kdy jindy bychom ji měli porazit. Rozhodne kvalita Sparty, hlavně útočná trojka vepředu je nejdůležitější. U ní jde především o produktivitu, protože šance si vytváří, ale někdy je nedokážou proměnit. Jediná moje obava je, že trenér Koubek se na Spartu vždycky dokáže dobře připravit.“
Martin Frýdek
- bývalý záložník Sparty
Tři body zůstanou na Spartě
„Věřím, že to Sparta zvládne a napraví prohru v Hradci, což byla velká škoda. Tyhle tři body jsou tím pádem hrozně důležité ohledně dalších vražedných týdnů, kdy Spartu čeká Baník, Konferenční liga a pak už derby. Plzni se v poslední době sice tolik nedaří, ale každý zápas je jiný a určitě to nebude jednoduché. Věřím, že atmosféra bude fantastická, kluci na ně vletí a tři body zůstanou na Spartě.“
David Kobylík
- mistr Evropy do 21 let
Očekávám urputnou bitvu
„Sparta vyhraje. I když nebyla vždycky herně přesvědčivá, bodově je na tom v této sezoně velmi slušně. Plzeň dokázala v minulých zápasech porazit na domácím hřišti, proto si myslím, že se jí to podaří i tentokrát. Očekávám ale spíš urputnou bitvu a málo branek, protože ani jedno z mužstev není stále úplně v topu. Místo otevřeného souboje půjde o taktickou a agresivní hru, nikdo se nebude hnát nahoru a dolů. Bude se vyčkávat na první gól.“
Martin Fillo
- bývalý záložník Plzně
Trefí se Vydra a Durosinmi
„Viktorka se dobře naladila v pohárovém utkání v Lanžhotě. Trenér Koubek tým na podobné zápasy umí připravit, věřím, že ukopou minimálně remízu. Výsledek tipuji 2:1 pro Plzeň, trefí se Vydra a Durosinmi. Kromě porážky v Hradci mám pocit, že se Sparta nadechuje, pod trenérem Priskem začíná aplikovat ve hře to, co pod ním předváděla, než odešel. Její ofenzivní hráči nabrali slušnou formu, hlavně Rrahmani, na něj si musí dát Plzeň pozor. Bude to pro defenzivu fuška, ale Viktorka také má své kvality. Přál bych si ofenzivní bitvu, oba týmy mají kvality, aby předvedly pořádný fotbal.“
Stanislav Levý
- trenér, expert Sportu
Nepřekvapila by mě remíza
„Sparta bude chtít odčinit zaváhání v Hradci, bude pod tlakem, i když s výhodou domácího prostředí. Neočekávám atraktivní zápas, přestřelku a gólové hody, jako naposledy v lize na jaře, kdy Plzeň na Letné vyhrála 4:2. Spíš půjde o taktickou bitvu, osobní souboje, nepřekvapila by mě remíza. Sparta je v jiném rozpoložení, má jiné sebevědomí, i když poslední porážka ji nahlodala. Plzeň udělala v létě zajímavé hráče, pomalu se zvedá, očekávám, že její výkony budou lepší. Zápas se Spartou může hodně napovědět, je důležitý pro oba mančafty.“
Roman Hubník
- bývalý kapitán Plzně
Věděli jsme, co Sparta udělá
„Myslím si, že bude plichta a skončí to 2:2. Padne hodně gólů, bude to dobrý zápas, vyprodáno, očekávám skvělou atmosféru. Sparta hraje doma, diváci ji poženou, Plzeň zase umí na Spartě hrát, to se několikrát potvrdilo. Pamatuji si, že v Plzni jsme pod trenérem Koubkem byli na Spartu do puntík nachystaní, to bylo až neskutečné. Věděli jsme přesně, co Sparta udělá, kolikrát se nám to vyplatilo i v tom, že Sparta neměla pořádnou šanci, my jsme z minima dali gól dva. Pamatuju si třeba „Johnyho“ Holendu, Michaela Krmenčíka.“