Lauko zazářil trikem Michigan. Dřív mě kvůli němu mlátili, smál se autor parády
Internet je téhle lahůdky plný, možná i přecpaný. Michigan. Dovednost, kterou by aspoň jednou v životě rád uskutečnil každý šikovný hokejista. Jakub Lauko mezi úspěšné exekutory patří. V pátečním extraligovém duelu povedenou vychytávkou nachytal Matěje Machovského, šlo navíc o důležitou trefu, díky níž Pardubice odskočily Olomouci o dva góly. Za brankou Kohoutů Lauko nabral puk na čepel a promptně jej poslal za brankářova záda. Dynamo se nakonec dopracovalo k výhře 3:1. „Táta mi pořád říká, že to mám zkoušet,“ vyprávěl pak šťastný střelec.
Splnil se vám sen, anebo to jsou příliš silná slova?
„Splněný sen to asi není, já už takový gól dal jako malej. Poslední sezony jsem to pokaždé zkoušel, ale nikdy mi to nevyšlo. Konečně mi to tam padlo.“
Odhadnete, kolikrát celkem vám Michigan doposud nevyšel?
„Zkouším ho jednou, dvakrát za sezonu, takže několik už jich bude. Loni mi puk spadl z hokejky, předtím mi to Fleury chytil. Dvakrát mi to brankáři čapli na farmě. Zkouším to často a teď jsem fakt rád, že se mi to konečně povedlo.“
Brankáři v zámoří jsou na Michigan spíš připraveni než extraligoví brankáři, nemyslíte?
„Je to tak. V Americe takových gólů padá celkem dost, beci vědí, že do toho mají skočit a hrát hokejku. A u gólmanů mi přijde, že v zámoří jsou víc nalepení na tyčce. Machy (Matěj Machovský) proti nám chytal výborně, ale viděl jsem, že je trochu pokrčený, bleskově mě napadlo, že bych to mohl zkusit a povedlo se.“
Co je nejdůležitější udělat, aby vám puk z hole nesklouzl?
„Naštěstí jsme hráli chvíli od začátku třetiny, pokoušet se o to na konci je těžší, protože je za bránou hodně sněhu, led už je špatný. Jde o to mít na Michigan správný prostor, pokud už to máte v ruce, zvednout puk je jednoduchý. Horší je, pokud kolem sebe máte beky, kteří se vás snaží vytlačit a dýchají vám na záda. Já ten čas měl. Sob (Vladimír Sobotka) byl u toho a říkal mi, že vůbec netušil, co dělám, když jsem najednou koukal do ledu. Ale v tu dobu už jsem věděl, že se o to pokusím. Svým způsobem instinkt.“
Kdy jste Michigan takzvaně dostal do ruky a uvěřil tomu, že jde o vaši nečekanou zbraň?
„Jako malej jsem to zkoušel fakt pořád. Skoro každý zápas, až na mě byli trenéři docela nasraní, že jsem do toho pořád šel… (usmívá se) Kdybyste se zeptali v Chomutově, Míra Buchal by vám pověděl svoje… Seděl vedle mě v kabině a pořád mě za to mlátil… (směje se) Takže jsem to zkoušel pořád, doma, na tréninku, neustále. Pokoušel jsem se o to i na letní exhibici, co jsme měli v Chomutově. Vím, že když je led v dobrém stavu, z 99 procent puk zvednu a jsem schopný to dát do brány.“
Teď vám omotají puk páskou a napíšou na ni MICHIGAN?
„Mě hlavně zkasíruje Honza Košťálek…“
A je po náladě.
„Jo, ten mi docela nandává. Hned se mi připomněl. Koště byl první, kdo za mnou přišel a oznámil, že to budu mít drahý.“
Zpátky do zápasu. Olomouc byla hodně nepříjemným a nepoddajným soupeřem, že?
„Určitě. Všichni vědí, že Olomouc je dobrý tým, co hraje výborně do defenzivy. Polovina zápasu byla 0:0, pak nám ulítli do vedení při naší přesilovce, naštěstí kluci hned vyrovnali. Od té doby jsme poměrně dominovali. Ale Olomouc je hodně nebezpečný tým, úplně je nevidím na posledním místě, jak vychází ve všech prognózách. Každý tým tu má dobré, bojovné hráče a kvalitní systém. Není to sranda, na každého se musíte připravit na maximum a nic nepodcenit. Doma jsme zatím stoprocentní, zatím to vypadá, že jsme týmem dvou tváří, musíme to trošku vyrovnat.“
Brali jste duel s Olomoucí jako napravovací po hodně nepovedeném výkonu v Budějovicích?
„To zase ne. Budějovice se staly, byl to špatný zápas, ale hodili jsme ho za hlavu. Trenér nám k tomu ani moc říkat nemusel. Bylo to velké ponaučení, nechceme, aby se to opakovalo. V neděli jedeme do Plzně, kde chceme úplně otočit naši venkovní bilanci. Teď s Olomoucí jsme chtěli mít výborný začátek, což se myslím docela povedlo. Bohužel jsme nedali gól, i když šance byly. Zatím to od nás není ideální, ale to na začátku sezony ani být nemůže. Chce to vychytat malé chybky a zlepšovat se krok za krokem.“
Jak vám seděl v nové formaci na centru Vladimír Sobotka? Vlastně se sešli dva bývalí bostonští medvědi…
„Už v přípravě jsme trénovali každý s každým, hodně jsme lajny měnili. Navíc máme zraněné kluky, ani jsme nevěděli, v jaké sestavě budeme hrát, protože někteří kluci hrají pod injekcemi a pod prášky. Což říká hodně o charakteru kluků. A Sob? Zkušený a šikovný hráč s velmi dobrým výběrem místa, umí nahrát, umí vystřelit, hrát s ním je lehký.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|5
|4
|0
|0
|1
|18:9
|12
|2
Brno
|5
|4
|0
|0
|1
|18:10
|12
|3
Pardubice
|5
|3
|0
|0
|2
|17:11
|9
|4
Sparta
|5
|3
|0
|0
|2
|14:9
|9
|5
K. Vary
|5
|3
|0
|0
|2
|15:13
|9
|6
M. Boleslav
|5
|3
|0
|0
|2
|10:11
|9
|7
Třinec
|5
|2
|1
|0
|2
|17:12
|8
|8
Vítkovice
|5
|2
|1
|0
|2
|15:13
|8
|9
Plzeň
|5
|2
|0
|2
|1
|12:12
|8
|10
Liberec
|5
|2
|0
|0
|3
|14:17
|6
|11
Olomouc
|5
|2
|0
|0
|3
|12:18
|6
|12
Kladno
|5
|1
|0
|1
|3
|7:13
|4
|13
Litvínov
|5
|1
|0
|0
|4
|7:18
|3
|14
Mountfield
|5
|0
|1
|0
|4
|11:21
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž