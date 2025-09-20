Obránce Bohemians v kurzu, zájem potvrzuje kouč i agent. Kdo chce Kadlece?
Dvaadvacet let, přitom již dostatečná zkušenost z fotbalové první ligy, takřka dva metry výšky, maximální rychlost hodně přes třicet kilometrů v hodině, univerzálnost, zajímavá data, smlouva končící v červnu, v posledních třech zápasech gól a asistence... Obránce Bohemians Adam Kadlec díky všem těmto atributům přitahuje pozornost ostatních klubů, kterou potvrdil trenér Jaroslav Veselý i hráčův agent Karol Kisel. Kdo má o vysokého beka podle informací iSportu zájem?
Zaujal už dřív, ale do větší spokojenosti chyběla konzistentnost výkonů. Ligu sice Adam Kadlec ochutnal už v sedmnácti letech pod koučem Luďkem Klusáčkem, stabilním členem užšího kádru se však stal až později, v posledních třech sezonách včetně této. A nyní možná přichází doba, kdy Ďolíček dvaadvacetiletý obránce opustí.
„O Adama zájem je,“ připustil mimo jiné po výhře 1:0 nad Slováckem trenér Bohemians Jaroslav Veselý, když popisoval, jak se musejí „klokani“ chovat na transferovém trhu. „Vždy jsem sledoval týmy, které s malým rozpočtem musely odolávat titánům. Atalanta a kouč Gasperini – to jsou vzory. Valencia, Villarreal… Týmy, které si musí hráče vychovat, nebo dělat chytré přestupy.“
Paradoxně chytrým transferem může být i Kadlec, avšak pro konkurenci. Zadákovi, jenž strávil pět let v mládeži Sparty, totiž v červnu 2026 končí ve Vršovicích smlouva. V lednu tedy může podepsat kontrakt s platností od července beztrestně jinde. Samozřejmě za situace, že neprodlouží v Bohemians.
„Adama v závěru transferového období Bohemka nepustila do jiného klubu, zájemců o jeho služby máme víc,“ odpovídá redakci Kadlecův agent Karol Kisel.