Předplatné

Obránce Bohemians v kurzu, zájem potvrzuje kouč i agent. Kdo chce Kadlece?

Obránce Bohemians Adam Kadlec
Obránce Bohemians Adam KadlecZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Mladý obránce Adam Kadlec (vlevo) se prosadil v pohárovém utkání proti Spartě
Fotbalisté Bohemians se radují z úvodní trefy Adama Kadlece
Mladý obránce Adam Kadlec poslal Bohemians do vedení hlavičkou po rohovém kopu
Obránce Bohemians Adam Kadlec
Obránce Bohemians Adam Kadlec
Obránce Bohemians Adam Kadlec
Obránce Bohemians Adam Kadlec
10
Fotogalerie
Michal Kvasnica, Bartoloměj Černík
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Dvaadvacet let, přitom již dostatečná zkušenost z fotbalové první ligy, takřka dva metry výšky, maximální rychlost hodně přes třicet kilometrů v hodině, univerzálnost, zajímavá data, smlouva končící v červnu, v posledních třech zápasech gól a asistence... Obránce Bohemians Adam Kadlec díky všem těmto atributům přitahuje pozornost ostatních klubů, kterou potvrdil trenér Jaroslav Veselý i hráčův agent Karol Kisel. Kdo má o vysokého beka podle informací iSportu zájem?

Zaujal už dřív, ale do větší spokojenosti chyběla konzistentnost výkonů. Ligu sice Adam Kadlec ochutnal už v sedmnácti letech pod koučem Luďkem Klusáčkem, stabilním členem užšího kádru se však stal až později, v posledních třech sezonách včetně této. A nyní možná přichází doba, kdy Ďolíček dvaadvacetiletý obránce opustí.

„O Adama zájem je,“ připustil mimo jiné po výhře 1:0 nad Slováckem trenér Bohemians Jaroslav Veselý, když popisoval, jak se musejí „klokani“ chovat na transferovém trhu. „Vždy jsem sledoval týmy, které s malým rozpočtem musely odolávat titánům. Atalanta a kouč Gasperini – to jsou vzory. Valencia, Villarreal… Týmy, které si musí hráče vychovat, nebo dělat chytré přestupy.“

Paradoxně chytrým transferem může být i Kadlec, avšak pro konkurenci. Zadákovi, jenž strávil pět let v mládeži Sparty, totiž v červnu 2026 končí ve Vršovicích smlouva. V lednu tedy může podepsat kontrakt s platností od července beztrestně jinde. Samozřejmě za situace, že neprodlouží v Bohemians.

„Adama v závěru transferového období Bohemka nepustila do jiného klubu, zájemců o jeho služby máme víc,“ odpovídá redakci Kadlecův agent Karol Kisel.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů